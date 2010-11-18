به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این فیلم کوتاه داستانی همراه با 47 فیلم دیگر از کارگردانان سایر استان ها، توانست عنوان منتخب بخش فیلم های داستانی اولین جشنواره ملی تسنیم را به خود اختصاص دهد.

داستان این فیلم روایتگر شخصیتی روحانی است که با هدف آموزش قرآن کریم به معلولین ذهنی وارد آسایشگاهی می شود.

حضور او در این مکان موجب می شود این افراد بر خلاف تصور مسئول آسایشگاه موفق به حفظ و قرائت سوره هایی از قرآن کریم شوند.

نخستین جشنواره ملی فیلم های قرآن و عترت «تسنیم» به منظور جریان سازی فرهنگی، معرفی آثار و تشویق علاقه مندان به ساخت فیلم با مضامین قرآن کریم، آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار شد.