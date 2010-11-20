شماره حساب 634 هزار خانوار گیلانی تائید شد

ابوالقاسم نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان گیلان 441 پایگاه برای بحث هدفمند کردن یارانه ها تشکیل و تاکنون 748 هزار خانوار در این طرح ثبت نام کردند.

وی عنوان کرد: از این تعداد 694 هزار خانوار شماره حساب خود را برای دریافت یارانه اعلام کرده اند که 634 هزار خانوار مورد تائید و بقیه موارد در حال بررسی است.

رئیس امور اقتصادی و دارایی گیلان گفت: افرادی که به هر نحو ممکن نتوانسته اند در این طرح شرکت کنند، فرصت دوباره ای در آذر ماه سال جاری به آنان برای ثبت نام و تکمیل فرمهای لازم داده شده است که از طریق رسانه ها اعلام می شود.

وی همچنین افزود: برای هر چه بهتر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تشکیل جلسات توجیهی برای بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات مدیران امری ضروری است.

نوری با اعلام اینکه از نگاه دولت مهمترین اقدام در حال حاضر تحول اقتصادیست، ادامه داد: سالانه 11 هزار میلیارد ریال بصورت غیرهدفمند یارانه در کشور مصرف می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی و مرتبط و تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و پیگیریهای جدی رئیس جمهوری و حمایت مجلس بتوان قانون هدفمند کردن یارانه ها را به نحو مطلوب به اجراء درآورد.

رئیس اقتصادی و دارایی گیلان در تبیین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: هم اکنون 86 درصد یارانه ها مربوط به بخش انرژی های سوختی از قبیل بنزین، گازوئیل، برق، گاز و یک سوم درآمد کشور صرف پرداخت یارانه ها آن هم به شکل غیرهدفمند است، این در حالیست که مصرف انرژی در کشورهای جهان هر50 سال دو برابر می شود ولی در ایران هر 10 سال دو برابر می شود.

وی ادامه داد: دو درصد دهک بالا جامعه حدود 50 درصد یارانه های مختلف از جمله بنزین و سایر سوختهای انرژی را مصرف می کنند و این موارد باعث شده تا دولت در راستای اجرای عدالت اقتصادی، جلوگیری از مصرف بی رویه، بالا بردن بهره وری، ایجاد اشتغال، بالا بردن تولید و کیفیت، یارانه ها را در کشور هدفمند سازد.

نوری گفت: اگر با این شیوه پرداخت یارانه ها در کشور ادامه یابد، سرمایه دار سرمایه دارتر و فقیر، فقیرتر می شود و سوخت های فسیلی نیز هر چه زودتر به پایان می رسد و قاچاق کالاها و هدر روی انرژی را هم در جامعه خواهیم داشت.

وی یادآورشد: بسیاری از مصارف در کشور به دلیل ارزان بودن در حال هدر روی است و دولت ضرورت اجرای هدفمند یارانه ها را به طور کامل درک کرده و تمهیدات لازم را در جوانب مختلف صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل اطلاع رسانی و سایر موارد برای اجرای موفقیت آمیز، مدنظر قرار داده است.

رئیس اقتصاد و دارایی گیلان اظهار داشت: در استان گیلان نیز با دستور استاندارگیلان بسته های سیاستی مختلف از جمله صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، حمل و نقل برون شهری، درون شهری و اطلاع رسانی مورد بررسی و در اختیار مدیران اجرایی مربوطه قرار گرفته است.