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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۳۷

انجمن بتن ايران طرحهاي بتني برتر را معرفي كرد

انجمن بتن ايران پنج طرح بتني در شهرهاي مختلف كشور را به عنوان طرحهاي برتر بتني سال انتخاب و به دست اندركاران اجراي آنها لوح تقدير اعطاء كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي انجمن بتن ايران براساس بررسي هاي انجام شده از سوي كميته طرحهاي بتني برتر نمونه تصفيه خانه فاضلاب بندرعباس و پروژه سد و نيروگاه كارون 3 در بخش سازه هاي  آبي رتبه هاي نخست را كسب كردند.
اين كميته همچنين در بخش تونل و پل ، طرح ايستگاه N2 متروي  تهران و پروژه تقاطع غير همسطح قائم ( كمر بندي مشهد)  را به عنوان طرحهاي برتر بتني انتخاب كرد.
در بخش ساختمان نيز طرح مركز قلب و عروق تهران به عنوان طرح برتر بتني انتخاب و معرفي شد .
طرحهاي  برتربتني ايران  همه ساله  همزمان با روز بتن( 16 مهر ماه ) و برگزاري همايش و كارگاههاي تخصصي و مسابقات  دانشجويي از سوي انجمن بتن ايران معرفي مي شوند .
در پايان همايش روز بتن كه پنج شنبه هفته گذشته برگزار شد به كارفرمايان مشاوران و پيمانكاران طرحهاي بتني از سوي اساتيد و پيشكسوتان صنعت بتن و رييس مركز تحقيقات ساختمان لوحهاي تقديراعطاء  شد .
دومين همايش روز بتن سال جاري با حضور وزاري مسكن و شهرسازي و نيرو و همكاري  وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، نيرو، دفاع، نفت ، راه و ترابري ، صنايع ، و جمع كثيري از سازمانهاي و تشكلهاي مصرف كننده و توليد كننده عمده بتن و با شركت بيش از هزار نفر از متخصصان از پانزدهم مهرماه به مدت دو روز در تهران برگزار شد .
کد مطلب 119408

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