حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیمش ضمن بیان مطلب فوق گفت: از عملکرد تیم تا پایان هفته پانزدهم رضایت دارم، ضمن اینکه پیروزی برابر راه آهن روحیه بازیکنان ما را افزایش داد تا با آمادگی و انگیزه بیشتر در دو بازی پایانی نیم فصل‌مان برابر ذوب آهن و شاهین بوشهر که امتیازش برای ما بسیار اهمیت دارد، به میدان برویم.

وی با اشاره به اینکه تیمش در بسیاری از پست‌ها کمبود داشته اما کادر فنی و بازیکنان تلاش مضاعفی برای کسب نتایج خوب در مسابقات انجام داده اند، خاطرنشان کرد: درحال حاضر 2 جای خالی در فهرست تیم‌مان وجود دارد و امیدواریم با جذب بازیکنان مورد نظرمان، شرایط تیم را برای حضور در نیم فصل دوم لیگ بهتر کنیم.

سرمربی تیم نفت تهران از خروج نام سه بازیکن از فهرست نفرات این تیم و احتمال جابه‌جایی آنها در نیم فصل خبر دارد و افزود: با توجه به قوانین موجود در نقل و انتقالات نیم فصل، تلاش می‌کنیم تغییرات مثبتی را با جذب بازیکنان جدید در تیم انجام دهیم. البته با اضافه شدن امید عالیشاه، مرتضی پورعلی گنجی و علیرضا بیرانوند بازیکنان تیم جوانان به تیم و اینکه همه جوانان ما تلاش می‌کنند خود را به کادر فنی برای حضور در مسابقات تحمیل کنند، وضعیت بهتری را در هفته‌های آینده پیش رو خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه چندی پیش با وحید هاشمیان تماس گرفته و برای حضورش در تیم نفت با وی مذاکره کرده است، اضافه کرد: این بازیکن در حال حاضر درگیر کارهای شخصی اش در آلمان است و برای حضور در تیم نفت کار دشواری دارد، گرچه وی هر وقت اعلام آمادگی کند و بتوانیم بازیکن جدیدی را به خدمت بگیریم، از حضور چنین بازیکنی در تیم خود استقبال می‌کنیم.

فرکی در خصوص تساوی‌های بسیار این تیم در دهمین دوره لیگ برتر اظهار داشت: ما با کسب 8 تساوی در این بخش تیم نخست لیگ هستیم. البته در بعضی از دیدارهایمان که با نتیجه مساوی به پایان رسید، بدشانسی و بی دقتی پیروزی را از ما گرفت. ضمن اینکه خیلی خوشحال می‌شدم به جای 8 تساوی، 4 پیروزی و 4 شکست کسب می‌کردیم.

وی هدفگذاری این تیم را در فصل جاری حفظ سهمیه حضور در لیگ برتر دانست و تاکید کرد: با توجه به نزدیکی امتیاز بین تیم‌های میانه و انتهای جدول، کارمان در نیم فصل دوم سخت‌تر می‌شود اما چاره‌ای نداریم و مجبوریم با تلاش بیشتر نتایج لازم را برای حفظ سهمیه خود در لیگ برتر کسب کنیم.

سرمربی تیم نفت تهران که به عنوان مربی تیم فوتبال امید کشورمان در بازی‌های آسیایی بانکوک و پوسان به عنوان قهرمانی دست یافت، در مورد وضعیت تیم فوتبال امید کشورمان هم خاطرنشان کرد: این تیم تاکنون نتایج خوبی را کسب کرده و 4 پیروزی در این رقابت‌ها بدست آورده است.

وی در این خصوص اضافه کرد: البته با توجه به توانایی تیم امید از نظر بازیکن، تنها مشکل این تیم تدارکات کم برای آماده سازی بود که این چهار مسابقه را می‌توان به عنوان بازی تدارکاتی برای این تیم محسوب کرد.

فرکی با بیان اینکه طبق تجربه‌ای که در این مسابقات دارد، شانس موفقیت تیم امید ایران برابر ژاپن را 50-50 می‌داند، در پایان گفت: ژاپن تجربه بالایی دارد اما در صورتیکه بازیکنان امید وضعیت روحی - روانی ‌شان را در این مسابقه بالا نگه داشته و بدون استرس بازی کنند، می‌توانند با شکست اپن به دیدار نهایی مسابقات راه یافته و شانس قهرمانی خود را افزایش دهند.