محمد زارع پور اشکذری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهار داشت: هیچ یک از نمایندگان ما در هیچ یک از رقابت‎های برگزار شده موفق به کسب مدال نشدند چون پس از دو دوره غیبت در این دوره از بازی‎‌های آسیایی شرکت کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه پیش از اعزام تیم ملی تنیس روی میز به گوانگجو هم در مورد کسب مدال و عنوانی هیچگونه پیش بینی نشده بود، تصریح کرد: باید در مورد عملکرد بازیکنان و نتیجه‎‌گیری آنها در بازی‎ها آسیایی منطقی بود و ارزیابی‌ها بر اساس شرایط صورت گیرد. طبیعی است تیمی که بعد از 12 سال فرصت حضور در بازی‎های آسیایی را به دست می‎آورد شانس کمی برای نتیجه‌گیری دارد.

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز ادامه داد: در این شرایط چگونگی عملکرد بازیکنان ملاک ارزشیابی است. بازیکنان ما بیشتر دیدارهای تیمی، دوبل و انفرادی خود را واگذار کردند و در نهایت هم هیچ عنوانی نگرفتند در حالیکه کمتر انتقادی به عملکرد کلی آنها وارد است.

زارع‎پور ضمن ابراز رضایت از عملکرد کلی تیم ملی تنیس روی میز در بازی‌های آسیایی2010 گفت: کسب تجربه در گوانگجو از هر مسئله دیگر حتی مدال و عنوان مهمتر بود. چون با این تجربه است که می‎توانیم روی مدال آوری در رویدادهای دیگر حساب باز کنیم.

وی تاکید کرد: اصلا از اعزام تیم ملی تنیس روی میز به بازی‎های آسیایی پشیمان نیستیم. نتیجه این اعزام را به وضوح در دوره آتی بازی‎های آسیایی که در کره جنوبی برگزار می‏شود، خواهیم دید.

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز یادآور شد: طبق توافق نامه امضا شده با آکادمی بین‌المللی اشلاگر تمرین بازیکنان زیر نظر مربیان این آکادمی دنبال خواهد شد. ضمن اینکه بزودی برای حضور در مسابقات جهانی 2011 که در بخش انفرادی برگزار می‌شود، کارمان را آغاز می کنیم.