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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۶:۰۱

استاندار تهران :

مخارج اوليه خانواده هاي قربانيان واقعه دلخراش پاكدشت پرداخت مي شود

استاندار تهران در ديدار با گروهي از خانواده هاي قربانيان حادثه دلخراش پاكدشت گفت: استانداري تهران و فرمانداري پاكدشت مشكلات مالي و مخارج اوليه خانواده هاي قربانيان را پرداخت خواهد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، علي اكبر رحماني گفت : پس از رسيدگي قضايي و تعيين مبلغ ديه از آنجا كه كه قاتلين توان پرداخت چنين مبلغي را ندارند دولت پرداخت آن را به خانواده ها تقبل خواهد كرد . 

وي افزود : از طرف اداره كل اتباع خارجي استان تهران ودر پي رايزني با اداره اتباع استانداري خراسان پيگير مشخص شدن هويت خانواده هاي 6 مقتول افغاني باقي مانده خواهيم بود ضمن اينكه در صورت لزوم موضوع را از طريق مقامات ذيربط در افغانستان پيگيري مي كنيم .

استاندار تهران مهمترين معضل امنيتي استان تهران را مهاجرت به شهرهاي اين استان دانست و گفت : در صد رشد بالاي جمعيت ناشي از مهاجرت به شهرستانهاي استان وضعيت حساسي را ايجاد كرده است كه لازمه آن تلاش  و دقت بيشتر مسئولان و تمام مردم استان تهران است .

گفتني است هياتي از استانداري  به منظور پرداخت تمام مخارج بيمارستان عليرضا نظري يكي از مصدومين نجات يافته از دست قاتل  تشكيل شده است .

 

کد مطلب 119414

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