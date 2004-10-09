مخارج اوليه خانواده هاي قربانيان واقعه دلخراش پاكدشت پرداخت مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، علي اكبر رحماني گفت : پس از رسيدگي قضايي و تعيين مبلغ ديه از آنجا كه كه قاتلين توان پرداخت چنين مبلغي را ندارند دولت پرداخت آن را به خانواده ها تقبل خواهد كرد .

وي افزود : از طرف اداره كل اتباع خارجي استان تهران ودر پي رايزني با اداره اتباع استانداري خراسان پيگير مشخص شدن هويت خانواده هاي 6 مقتول افغاني باقي مانده خواهيم بود ضمن اينكه در صورت لزوم موضوع را از طريق مقامات ذيربط در افغانستان پيگيري مي كنيم .

استاندار تهران مهمترين معضل امنيتي استان تهران را مهاجرت به شهرهاي اين استان دانست و گفت : در صد رشد بالاي جمعيت ناشي از مهاجرت به شهرستانهاي استان وضعيت حساسي را ايجاد كرده است كه لازمه آن تلاش و دقت بيشتر مسئولان و تمام مردم استان تهران است .

گفتني است هياتي از استانداري به منظور پرداخت تمام مخارج بيمارستان عليرضا نظري يكي از مصدومين نجات يافته از دست قاتل تشكيل شده است .