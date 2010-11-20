لطفعلی پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این نشست در حضور مسئولان شورای المپیک آسیا برگزار شد و طی آن با درخواست چندساله ایران مبنی بر تاسیس آزمایشگاه آکردیته و خریداری لوازم لازم برای آن موافقت نهایی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: البته باید درخواست رسمی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) برای تاسیس آزمایشگاه آکردیته به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ ارسال شود تا نمایندگان وادا برای بررسی وضعیت ایران در این زمینه سفری به کشورمان داشته باشند. بعد از آن احداث آزمایشگاه وارد مرحله اجرا می‎شود.

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشورمان به یکی از شروط نمایندگان وادا برای تاسیس آزمایشگاه آکردیته در ایران خبر داد و یادآو شد: انجام حداقل 2000 تست دوپینگ یکی از شروط بود که مشکلی از این بابت نداشتیم.

پورکاظمی از تهیه فهرست لوازم و تجهیزات لازم جهت خریداری برای راه اندازی آزمایشگاه آکردیته در ایران خبر داد و گفت: این فهرست را در اختیار نمایندگان وادا قرار دادیم تا با کمک آنها خریداری شود. البته به دلیل تحریمی که ایران در آن قرار دارد تهیه این وسایل راحت نیست اما با کمک وادا این وسایل خریداری خواهد شد.

"برای تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز چه مقدار بودجه لازم است؟" رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهارداشت: طبق پیش‌بینی‎های اولیه مبلغی حدود یک و نیم میلیارد تومان لازم است تا یک آزمایشگاه با لوازم و تجهیزات لازم را داشته باشیم.

رئیس فدراسیون پزشکی تاکید کرد: با احداث آزمایشگاه آکردیته در ایران، دیگر هیچ تستی برای آنالیز و اعلام نتیجه به آلمان ارسال نمی‌شود. ضمن اینکه می‌توانیم بررسی و آنالیز نمونه‎گیری‎های کشورهای همسایه را هم برعهده بگیریم.