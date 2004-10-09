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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۴۹

رضا حداد " با دهان بند سكوت" تماشاچيان را ساكت مي كند

نمايش " با دهان بند سكوت" كاري از گروه تئاتر سايه به نويسندگي محمد چرمشير و كارگرداني رضا حداد در تالار نو تئاتر شهر به روي صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل  از تئاتر شهر،  داستان اين نمايش مضموني كاملا جدا از مضمونهاي مطرح شده دارد و چگونگي روابط بين آدمها را به روشي كاملا مدرنيسم به روايت كشيده است.

بازيگران اين نمايش پانته آ بهرام ، بابك حميديان ، رزيتا فضايي ، هاله گرجي و پانته آ پنهاهيها هستند. طراح صحنه نمايش سيامك احصايي و طراح لباس آن سحر شهامت است.

نمايش " با دهان بند سكوت" هر روز به جز شنبه ها ساعت 18 در تالار نو تئاتر شهر اجرا مي شود.

بر اساس اين گزارش ، نمايش  "نجواهاي نانوشته" به كارگرداني " نرگس هاشم پور " در تالار سايه تئاتر شهر بر روي صحنه رفت.

 داستان نمايش درباره چهار زن است كه براساس يك تصميم مشترك دور هم جمع مي شوند و ... .

" نجواهاي نانوشته" را افروز فروزنده نوشته است و فلامك جنيدي ، مريم باقري ، نسرين نصرتي ، فرزانه ارسطو ، نرگس هاشم پور و علي عطايي بازيگران نمايش هستند . طراح صحنه نمايش منوچهر شجاع است.

نمايش " نجواهاي نانوشته" هر روز به جز شنبه ها ساعت 20 در تالار سايه تئاتر شهر اجرا مي شود.

کد مطلب 119415

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