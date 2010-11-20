آتش سوزی پارک ملی گلستان وارد روز چهارم شد

محسن جعفرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: علت آتش سوزی به صورت جزئی برای ما معلوم نیست ولی هر چه هست به دلیل استفاده نامعقول از طبیعت بوده به طوری که نشانه های حضور انسان و استفاده ناصحیح از جنگل در پارک ملی گلستان مشهود است.

معاون محیط طبیعی اداره محیط زیست گلستان تاکید کرد: بالغ بر 300 نفر از گروههای مختلف فعالان محیط زیستی، سازمانهای غیر دولتی، هلال احمر، نیروهای نظامی و بسیج و مردم معمولی در خاموش کردن آتش دخیل هستند ولی پارک ملی همچنان در آتش می سوزد.

وی با اشاره به نبود فرصت برای برآورد وسعت آتش سوزی اظهار داشت: منطقه وسیعی طعمه حریق شده اما هنوز از تلفات حیات حش در منطقه گزارشی داده نشده و آمار دقیقی از وسعت آتش سوزی در دست نداریم.

جنگلهای بلوط منطقه گلزا در نزدیکی پل 10، به دلیل سهل انگاری شکارچیان کبوتران وحشی بعد از چهار روز همچنان در آتش می سوزد این در حالی است که نیروهای اطفای حریق که گروههای متشکل از مردم هستند به دلیل صعب العبور بودن منطقه قادر به اطفای کامل نیستند.

آتش سوزی در مناطقی از جنگل پارک ملی گلستان که اطفا شده بود به دلیل وزش شدید باد و اطفای ناقص مجددا شعله ور شده و تا امروز (شنبه) ادامه دارد و سطح وسیعی از جنگلها را طعمه آتش کرده است. این در حالی است که تنها یک بالگرد از هلال احمر در منطقه وجود دارد که به تنهایی قادر به مهار آتش نیست.

محسن جعفر نژاد معاون محیط طبیعی اداره محیط زیست گلستان که در محل وقوع آتش سوزی در جنگلهای پارک ملی گلستان حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر تنها به گستردگی آتش اشاره کرد و گفت: به دلیل شدت آتش سوزی نمی توان وسعت آن را تخمین زد و برای بحث کارشناسی به زمان بیشتری نیاز است.



عرصه های جنگلی گلستان 450 هزار هکتار وسعت دارد و بخشی از جنگلهای بکر خزری بشمار می آیند. هنوز از قربانی شدن گونه های حیات وحش در پارک ملی گلستان خبری گزارش نشده است.