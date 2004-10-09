دو فيلم سينمايي پروانه نمايش عمومي دريافت كردند

شوراي صدور پروانه نمايش عمومي فيلم هاي سينمايي 35 ميليمتري در جلسه اخير خود براي دو فيلم سينمايي مجوز نمايش عمومي صادر كرد.
به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، اين شورا درجلسه اخير خود براي فيلم هاي " شكست ناپذير " به كارگرداني والتر هيل محصول سال 2002 آمريكا با نقش آفريني مايكل دوكر ، اسنايپز ، ويگ رامز ، پتير فالك ، و " توازن" ساخته كرت ويمر محصول سال 2002 آمريكا با نقش آفريني كريستين بيل ، شون بيل ، دمينسك پورسل مجوز نمايش عمومي صادر كرد.
کد مطلب 119422
نظر شما