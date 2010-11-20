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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

احمدی به مهر خبر داد:

نگارش 777 قصه عامیانه به پایان رسید

نگارش 777 قصه عامیانه به پایان رسید

شاعر و نویسنده کتاب کودک و نوجوان از به پایان رسیدن 777 قصه عامیانه خبر داد و گفت: نگارش این مجموعه به پایان رسیده ولی هنوز به دست ناشر سپرده نشده است.

ژیلا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این داستان‌ها براساس فرهنگ مردم و بومی ایران نوشته شده و به زودی به دست ناشر سپرده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هیچ کدام از این قصه‌ و داستان‌ها  گردآوری شده نیستند، اظهار کرد: داستان‌های این کتاب برای گروه‌های سنی الف و ب مناسب است و به طور کلی تولیدی هستند.

احمدی  بیان کرد: گرافیک و طراحی های این کتاب هم از خودم است و به دنبال مجوز انتشار هستم تا این بتوانم پیش از پایان سال آن را به دست ناشر بدهم.
 
این نویسنده کودک و نوجوان با اشاره به اینکه این کتاب در 100 صفحه طراحی شده ، افزود: آشنا کردن کودکان و نوجوانان با فرهنگ ایران و ایرانی وظیفه نویسندگان است و این کتاب با این هدف نگارش شده است.
 
ژیلا احمدی تاکنون حدود 80 عنوان کتاب از جمله "حسنی ما کچل شده"، "گربه شیطان بلا، زیر و زرنگ و ناقلا"، "حسن تنبلی از تنبلی ما ضرب المثلی"، "علی کوچولو فوتبالیست میشه" و "ماه پیشانی و دختر شاه پریان" را منشتر کرده است.
کد مطلب 1194223

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