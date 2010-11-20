نگارش 777 قصه عامیانه به پایان رسید

ژیلا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این داستان‌ها براساس فرهنگ مردم و بومی ایران نوشته شده و به زودی به دست ناشر سپرده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هیچ کدام از این قصه‌ و داستان‌ها گردآوری شده نیستند، اظهار کرد: داستان‌های این کتاب برای گروه‌های سنی الف و ب مناسب است و به طور کلی تولیدی هستند.



احمدی بیان کرد: گرافیک و طراحی های این کتاب هم از خودم است و به دنبال مجوز انتشار هستم تا این بتوانم پیش از پایان سال آن را به دست ناشر بدهم.

این نویسنده کودک و نوجوان با اشاره به اینکه این کتاب در 100 صفحه طراحی شده ، افزود: آشنا کردن کودکان و نوجوانان با فرهنگ ایران و ایرانی وظیفه نویسندگان است و این کتاب با این هدف نگارش شده است.

ژیلا احمدی تاکنون حدود 80 عنوان کتاب از جمله "حسنی ما کچل شده"، "گربه شیطان بلا، زیر و زرنگ و ناقلا"، "حسن تنبلی از تنبلی ما ضرب المثلی"، "علی کوچولو فوتبالیست میشه" و "ماه پیشانی و دختر شاه پریان" را منشتر کرده است.