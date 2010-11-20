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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۲

معصومه آباد:

نام نویسندگان بر معابر شهری نقش می‌بندد/ نادر ابراهیمی در اولویت

نام نویسندگان بر معابر شهری نقش می‌بندد/ نادر ابراهیمی در اولویت

به گفته یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، یکی از اقدامات شورا نامگذاری معابر شهر به نام نویسندگان و پدیدآورندگان منابع مکتوب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آباد عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران از نامگذاری کوچه‌ها و خیابان‌های شهر به نام پدیدآورندگان منابع مکتوب خبر داد و گفت: این لایحه به کمیسیون رفته و در حال بررسی است.

آباد با بیان اینکه این لایحه به زودی در صحن شورای اسلامی شهر تهران مطرح خواهد شد، گفت: این یکی از روش‌هایی است که می‌توان شهروندان را با فرهنگ مطالعه آشنا، و آنها را به خواندن بیش‌تر تشویق کرد.

دبیر کمیته نامگذاری معابر شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: نام نویسندگانی که قرار است از آنها برای نامگذاری معابر استفاده کنیم، هنوز قطعی نیست. با این حال نادر ابراهیمی یکی از نویسندگانی است که به احتمال زیاد نام او بر یکی از خیابان‌ها یا کوچه‌های شهر تهران به زودی نقش خواهد بست.

کد مطلب 1194238

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