جذب فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي در واحدهاي صنعتي

به گزارش خبرگزاري مهر، مشاور وزير صنايع و معادن در امور استانها گفت: فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي ازطريق سازمان صنايع و معادن استانها ودرواحدهاي صنعتي كمتراز 50 نفركاركن بكار گرفته خواهند شد.

علي يزداني افزود: قرار است 50 درصد حقوق و مزاياي فارغ التحصيلان مذكوراز طريق سازمان صنايع و معادن استانها تامين و 50 درصد مابقي از سوي شركتهاي مربوطه پرداخت شود.

وي تصريح كرد: براي استفاده از فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي مبلغ 10 ميليارد ريال در وزارت صنايع و معادن مصوب شده است.

وي در زمينه گردهمايي روساي سازمان صنايع و معادن استانها گفت: مشكلات سرمايه گذاران و معدنكاران ، سرمايه گذارخارجي، قانون تجميع عوارض، قاچاق كالا، تعامل بيشترواحدي ستادي با استانها ، محيط زيست و معرفي روساي دو استان خراسان شمالي و جنوبي از موضوعات مطرح شده در اين گردهمايي بود.