آماده سازي طرح جامع ساماندهي مزار 30 هزار شهيد در بهشت زهرا (س)

به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران ، مهندس محمود رضاييان با تاكيد بر اينكه قبور شهدا حتما بايد ساماندهي شود ، افزود : با تاكيد خاص شهردار تهران نسبت به امر يادشده ، اين طرح در دستور كار حوزه خدمات شهري شهرداري تهران قرار گرفته و همچنين سازمان بهشت زهرا نيز مشاوري به منظور بررسي بيشتر جوانب اجرايي اين طرح تعيين كرده است .

وي اظهار داشت : در طول 8 سال جنگ تحميلي به دليل وضعيت روحي - رواني و فضاي خاصي كه در جامعه حاكم بود ، هر خانواده به سليقه خودش شهيد خود را دفن مي كرد كه همين امر در حال حاضر سختي ها و دشواريهاي خاصي را به خصوص در رفت و آمد مردم در محدوده قبور شهدا به وجود آورده است .

مهندس رضاييان با اشاره به اينكه 50 هكتار از اراضي بهشت زهرا اختصاص به قطعات شهدا دارد، افزود : در اين طرح جامع تمام تابلوهاي سر مزار شهدا جمع آوري شده و تصوير شهدا به طور يك شكل و هماهنگ بر روي مزار آنها نصب خواهد شد .

مدير عامل سازمان بهشت زهرا در ادامه اظهار اميدواري كرد ماكت اين طرح تا پايان سال تهيه و براي اجرا آماده شود .