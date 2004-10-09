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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۶:۲۹

مدير عامل سازمان بهشت زهرا خبرداد :

آماده سازي طرح جامع ساماندهي مزار 30 هزار شهيد در بهشت زهرا (س)

مدير عامل سازمان بهشت زهرا از آماده سازي طرح جامع ساماندهي مزار 30 هزار شهيد كه در بهشت زهرا آرميده اند خبرداد و گفت : در صورتي كه اين طرح جامع تا پايان سال آماده شود ساماندهي قبور شهدا بيش از يكسال به طول خواهد انجاميد .

به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران ، مهندس محمود رضاييان با تاكيد بر اينكه قبور شهدا حتما بايد ساماندهي شود ، افزود : با تاكيد خاص شهردار تهران نسبت به امر يادشده ، اين طرح در دستور كار حوزه خدمات شهري شهرداري تهران قرار گرفته و همچنين سازمان بهشت زهرا نيز مشاوري به منظور بررسي بيشتر جوانب اجرايي اين طرح تعيين كرده است .  

وي اظهار داشت : در طول 8 سال جنگ تحميلي به دليل وضعيت روحي - رواني و فضاي خاصي كه در جامعه حاكم بود ، هر خانواده به سليقه خودش شهيد خود را دفن مي كرد كه همين امر در حال حاضر سختي ها و دشواريهاي خاصي را به خصوص در رفت و آمد مردم در محدوده قبور شهدا به وجود آورده است .  

مهندس رضاييان با اشاره به اينكه 50 هكتار از اراضي بهشت زهرا اختصاص به قطعات شهدا دارد، افزود : در اين طرح جامع تمام تابلوهاي سر مزار شهدا جمع آوري شده و تصوير شهدا به طور يك شكل و هماهنگ بر روي مزار آنها نصب خواهد شد . 

مدير عامل سازمان بهشت زهرا در ادامه اظهار اميدواري كرد ماكت اين طرح تا پايان سال تهيه و براي اجرا آماده  شود .

کد مطلب 119433

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