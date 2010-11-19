  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

وزنه برداران سنگین وزن ایران در رده اول و دوم رده بندی یکضرب

وزنه برداران سنگین وزن ایران در رده اول و دوم رده بندی یکضرب

هر دو وزنه بردار ایران در بخش سنگین وزن بازی های آسیایی در حرکت یکضرب در رده های اول و دوم جدول رده بندی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، آخرین روز از رقابت های وزنه برداری بازی های آسیایی در گوانگجوی چین امروز در بخش سنگین وزن دنبال می شود که با برگزاری مسابقات یکضرب، هر دو وزنه بردار کشورمان در رده های اول و دوم جدول رده بندی جای گرفتند.

بهداد سلیمی در حرکت یکضرب با بالا بردن وزنه 205 کیلوگرمی در رده اول جای گرفته است. سجاد انوشیروانی هم با 195 کیلوگرم رتبه دوم را از آن خود کرد. آن، وزنه برداری از کره جنوبی، هم با 190 کیلوگرم سوم است.

سلیمی در حالی در حرکت یکضرب بر سکوی اول ایستاد که پیش از این در رقابت های قهرمانی جهان آنتالیای ترکیه موفق به بالا بردن وزنه 208 کیلوگرم شده بود.

رقابت های دو ضرب این مسابقات ساعتی دیگر در سالن وزنه برداری بازی های آسیایی برگزار خواهد شد.

شانزدهمین دوره بازی های آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.

کد مطلب 1194340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه