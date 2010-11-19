وزنه برداران سنگین وزن ایران در رده اول و دوم رده بندی یکضرب

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، آخرین روز از رقابت های وزنه برداری بازی های آسیایی در گوانگجوی چین امروز در بخش سنگین وزن دنبال می شود که با برگزاری مسابقات یکضرب، هر دو وزنه بردار کشورمان در رده های اول و دوم جدول رده بندی جای گرفتند.

بهداد سلیمی در حرکت یکضرب با بالا بردن وزنه 205 کیلوگرمی در رده اول جای گرفته است. سجاد انوشیروانی هم با 195 کیلوگرم رتبه دوم را از آن خود کرد. آن، وزنه برداری از کره جنوبی، هم با 190 کیلوگرم سوم است.

سلیمی در حالی در حرکت یکضرب بر سکوی اول ایستاد که پیش از این در رقابت های قهرمانی جهان آنتالیای ترکیه موفق به بالا بردن وزنه 208 کیلوگرم شده بود.

رقابت های دو ضرب این مسابقات ساعتی دیگر در سالن وزنه برداری بازی های آسیایی برگزار خواهد شد.

شانزدهمین دوره بازی های آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.