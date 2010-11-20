صومعه 2600 ساله بودایی در افغانستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، باستانشناسان برای نجات این صومعه تلاشهایی را آغاز کرده و تلاش میکنند که این ساختمان دینی قرن هفتم پیش از میلاد مسیح را که در امتداد جاده ابریشمی آسیا و خاورمیانه را مرتبط میکرده از انهدام و خرابی نجات دهند.
در این صومعه تاکنون 150 مجسمه کشف شدهاند اما هنوز مجسمههای بسیاری در جای خود باقی ماندهاند و برخی از مجسمهها به قدری سنگین هستند که هنوز آنها را حرکت ندادهاند؛ چرا که این گروه ابزار لازم را برای حفظ مجسمههای کوچک از متلاشی شدن هنگام حفاری در اختیار ندارند.
این ویرانهها دربرگیرنده صومعه و ساختمان گنبدداری است که زمانی که کار معدن کاری آغاز شود به احتمال بسیار زیاد تخریب خواهند شد.
براساس اظهارات کارشناسان در صورت آغاز کار این معدن افغانستان دارای دومین معدن بزرگ شود ، آنهم درست در جایی که این صومعه قرار گرفته است.
در ابتدا قرار بود که این کمپانی چینی ساخت معدن را تا پایان سال 2011 آغاز کند اما براساس یک توافق غیر رسمی با دولت کابل قرار شد که باستانشناسان سه سال برای نجات این صومعه زمان داشته باشند.
باستانشناسان از ماه می تاکنون روی این صومعه کار کرده و اظهار میدارند که این زمان برای حفظ کامل این صومعه کافی نیست.
این صومعه که به صورت مجتمعی از معابد کشف شده دارای راهرو واتاقهایی است که با نقاشیهای دیواری تزئین شده بودند و در داخل آن مجسمههای سنگی و گلی از بوداهای نشسته و خوابیده قرار داشتند که بلندی برخی از آنها به سه متر میرسیدند. محوطهای که زمانی حیاط این صومعه بوده با گنبدهای یک تا یک و نیم متری پوشانده شده است.
لورا تدسکو باستانشناسی که در این منطقه کار میکند گفت: نجات این منطقه دست کم به یک دوره 10 ساله نیاز دارد. سه سال تنها زمان مستند کردن این منطقه است.
فیلیپ مارکوس از باستانشناسان فرانسوی که به عنوان مشاور باستانشناسان افغان در این پروژه همکاری میکند گفت: عملیات نجات این صومعه به طور تدریجی انجام می شود و کمبود بودجه و نیروی انسانی کار را کند تر پیش می برد.
این گروه ابراز امیدوار کرده است که برخی از مجسمه های کوچک را پیش از آغاز زمستان از این منطقه دور کنند اما هنوز هم از جرثقیل و سایر تجهیزات برخوردار نشده اند.
در این محوطه دو کیلومتر مربعی 15 باستانشناس افغان، سه مشاور فرانسوی و چند کارگر کار میکنند درحالی که به طور عادی کار روی چنین مساحتی نیازمند 24 باستانشناس و 100 کارگر است.
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