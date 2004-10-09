خواستار بيشترين حمايتهاي مالياتي از واحدهاي توليدي مناطق محروم شد

به گزارش خبرگزاري مهر، و به نقل ازروابط عمومي وزارت صنايع و معادن مهندس اسحاق جهانگيري در اين نامه ضمن اعلام مشكلات مطروحه از سوي صنايع و معادن استانها و واحدهاي توليدي در خصوص ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، پيشنهادهايي به شرح زير جمع بندي و به منظور طرح در هيات دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس كرده است.

مهندس جهانگيري در اين نامه خواستار مدنظر قرار گرفتن موارد زير شد:

1- در تبصره 2 ماده 132 به شعاع سي كيلومتري استانها اشاره شده است در استانهاي محروم و فاقد امكانات اكثر سرمايه گذاريهاي صنعتي در همين فاصله شعاعي انجام مي گيرد كه پيشنهاد شد با عنايت به مغايرت اين تبصره با روح قانون، تبصره فوق حذف و در صورت عدم حذف تبصره پيشنهادي اصلاحي تبصره در قانون آورده شود.

3- درآمد مشمول ماليات ابزاري ناشي از فعاليتهاي توليد نيمه صنعتي (پاپلوت) مراكز پژوهشي داراي پروانه تحقيق و پژوهش از وزارت صنايع و معادن واقع در كليه مناطق كشور از ماليات موضوع ماده 105 معاف شود.

4- به منظور استفاده از تسهيلات معافيت مالياتي براي واحدهاي توليد فناوري اطلاعات، تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم با تصويب ماده 6 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور (10/6/82) اصلاح شد ولي در اصلاح تبصره مذكور شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان براي اين گونه واحدها مدنظر قرار نگرفته بود كه پيشنهاد شد در متن جديد اين تبصره واحدهاي توليد فناوري اطلاعات واقع در كليه مناطق كشور با تاييد وزارتخانه هاي ذيربط مشمول معافيت مالياتي مقرر در ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم قرار گيرند.