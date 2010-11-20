ابوالفضل کوده ئی در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه راه اندازی مجدد مرکز خدمات سرمایه گذاران خارجی ، گفت: این مرکز با هدف تسریع کارهای صدور مجوز به سرمایه گذاران خارجی و ارائه مشاوره به آنها فعالیت خواهد کرد.

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری با اشاره به استقرار 11 دستگاه در این مرکز، تصریح کرد: وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی، گمرک ، سازمان امور مالیاتی کشور، اداره کل ثبت شرکتها، سازمان مالکیت صنعتی، سازمان محیط زیست، سازمان سرمایه گذاری خارجی و نیروی انتظامی دستگاههای مستقر در این مرکز هستند.

کوده ئی محل استقرار این دستگاه‌ها را سازمان سرمایه گذاری خارجی عنوان و بیان کرد: افراد مستقر در این مرکز از دستگاه‌های مختلف دارای معرفی نامه از سوی بالاترین مقام ذیربط مثلا وزیر هستند.

وی با بیان اینکه این افراد نمایندگان تام الاختیار دستگاه هستند، افزود: جزئیات این مرکز یا نهاد در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی و آیین نامه اجرایی قانون تشریح شده است.

کوده ئی گفت: در سالهای 82 و 83 مرکز به صورت فیزیکی شکل گرفت به نحوی که برخی از دستگاهها برای مدت زمانی در آن حضور فیزیکی داشتند.

وی یکی از مشکلات مربوطه را بحث تام الاختیار بودن نمایندگان دستگاههای مستقر در مرکز دانست و افزود: اخیرا این مشکل حل شده است.

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری با بیان اینکه مرکز با برنامه ریزیهای بیشتر طی ماههای آینده به صورت فعالتر انجام فعالیت خواهد کرد افزود: به عبارتی این مرکز مجددا فعالیت خود را آغاز خواهد نمود.

وی گفت: در گذشته فقط معاونان دستگاهها در مرکز خدمات و مشاوره به سرمایه گذاران خارجی حضور داشتند اماهم اکنون زنجیره ای ایجاد شده که سرمایه گذار خارجی به محض ورود از مشاوره و خدمات مرکز از جمله ارائه مجوزهای لازم بهره مند می شود.

وی عنوان کرد: ارزیابی طرح های سرمایه گذاران خارجی در این مرکز انجام خواهد شد و حضور نمایندگان دستگاهها در مرکز خدمات مشاوره به سرمایه گذاران خارجی روند کار را تسریع خواهد کرد.

کوده ئی یادآور شد: در این حالت فرد به جای مراجعه به دستگاه‌های مختلف برای دریافت مجوزها می تواند فقط به این مرکز که نمایندگان تمام دستگاهها در آن جمع شده اند مراجعه کند که این امر قطعا در روند سرمایه گذاری خارجی تاثیرگذار خواهد بود.