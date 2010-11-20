حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: "تا جایی که از مجاری غیر رسمی اطلاع دارم شورای نگهبان تشخیص داده که مصوبه پذیرش دانشجوی پولی بدون آزمون در دانشگاههای دولتی مغایر اصل 85 قانونی است لذا این مصوبه را فعلا لغو کرده است. پس از اینکه این تصمیم شورای نگهبان به طور رسمی به مجلس اعلام شود، مجلس نیز با توجه به نظر شورای نگهبان تصمیم گیری می کند."

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مصوبه پذیرش دانشجوی پولی بدون آزمون در دانشگاههای دولتی را تبعیض آمیز دانست و افزود: نتیجه اجرایی شدن این مصوبه ایجاد یک نوع تبعیض روشن است که در دراز مدت تبعات دردآوری برای کشور به بار می آورد چرا که یک عده بدون کنکور و تنها به دلیل اینکه تمول مالی دارند به دانشگاه دولتی راه پیدا کرده و آرام آرام مدرک دریافت می کنند.

وی با قدردانی از شورای نگهبان بخاطر مخالفت با مصوبه پذیرش دانشجوی پولی بدون آزمون در دانشگاههای دولتی به مهر گفت: اگر این مصوبه پذیرفته می شد یک طبقه جدیدی بوجود می آمد که افراد آن تنها و تنها به دلیل تمول مالی، مدارج عالی را طی کرده و چون مدارک عالی هم داشتند کارهای حساس کشور را اشغال می کردند. یعنی یک طبقه اشراف بوجود می آمد که به مرور نیز مقدرات مردم را در دست می گرفت.

سلیمی افزود: همچنین ممکن بود روسای دانشگاهها برای پوشش مشکلات مالی دانشگاهها، در پذیرش دانشجویان نیز سلیقه ای عمل کنند و به این ترتیب نسبت دانشجویان آزاد در قیاس با سایر دانشجویان نسبت نامأنوسی شود.