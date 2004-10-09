ارزش صادرات كالاهاي صنعتي و معدني كشور 26 درصد افزايش يافت

به گزارش خبر گزاري مهر و به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع و معادن ، صادرات تجارت چمداني و بازارچه هاي مرزي نيز در مدت ياد شده به ترتيب 6/18 و 8/192 ميليون دلار بود كه چنانچه 70 درصد مبالغ مذكور، صادرات كالاهاي صنعتي تلقي شود ، مجموع صادرات صنعتي و معدني كشور به دو ميلياردو 297 ميليون دلار مي رسد .

با توجه به اهداف كمي برنامه سوم توسعه در بخش صادرات صنعتي و معدني و پيش بيني 4/5 ميليارد دلار صادرات كالاهاي صنعتي و معدني براي سال جاري ، حدود 4/84 درصد از اهداف در نظر گرفته شده در نيمه نخست امسال تحقق يافته است .

در اين مدت نسيت صادرات صنعتي و معدني به كل صادرات غير نفتي كشور 8/72 درصد بود .

آمار صادرات شش ماهه نخست سال جاري حاكي است : در مدت ياد شده ميزان صادرات صنعتي و معدني در صنايع غذايي ، مواد شوينده ، انواع دارو، محصولات شيميايي ، محصولات پتروشيمي ، مصنوعات پلاستيكي و ملامين ، فرآورده هاي معدني ، سلولزي ، تاير و تيوپ ، صنايع معدني ، فلزات آهني ، صنايع نساجي و پوشاك محصولات چرمي و غير چرمي و صنايع الكتريكي با "كاهش " همراه بود .

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