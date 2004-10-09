علاقمندان به فوتبال شانس پيروزي ايران را بيشتر مي دانند

به گزارش خبرنگار" مهر"، تماشاگران علاقمندان به فوتبال كه از اولين ساعات صبح امروز وارد ورزشگاه آزادي شده اند به پيروزي تيم ملي فوتبال كشورمان مقابل آلمان اميدوار هستند.

محمدحسين نوجوان 17 ساله كه از ساري براي تماشاي اين ديدار آمده است در گفتگو با خبرنگار" مهر"، گفت: تيم آلمان يكي از تيم هاي قدرتمند اروپاست اما بازيكنان ما مرد روزهاي سخت هستند و مطمئنا در اين بازي نتيجه لازم را كسب خواهند كرد.

علي آقاي محمدي 32 ساله از تهران نيز تيم ايران را پيروز اين ميدان مي داند : بازي كردن آلماني ها مقابل صدهزار تماشاگر برايشان سخت است و اگر بازيكنان ما در بيست دقيقه اول هوشيار باشند مي توانند آلمان را شكست دهند.

اصغر يار محمدي 27 ساله يكي از معدود تماشاگراني است كه ايران را قطعا شكست خورده مي داند: سطح فوتبال آلمان بسيار بالاتر از ايران است و بدون شك آنها اين بازي را با پيروزي پشت سر خواهند گذاشت.

حسين اخوان 22 ساله از تهران نيز شانس پيروزي ايران را بيشتر از آلمان مي داند .

اكثر تماشاگراني كه در گفتگو با خبرنگار مهر شركت كردند شانس پيروزي ايران بر آلمان را بيشتر دانستند. اين ديدار ساعت 30/19 دقيقه از ورزشگاه آزادي تهران آغاز خواهد شد.