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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۸:۱۶

زلزله 3.4 ریشتری بندر جاسک هرمزگان را لرزاند

زلزله 3.4 ریشتری بندر جاسک هرمزگان را لرزاند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر بندر جاسک در هرمزگان را به لرزه درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ساعت 18 و aa دقیقه و 46 ثانیه بعد از ظهرجمعه زمین لرزه ای با شدت 3.4 ریشتر بندر جاسک در جنوب شرقی استان هرمزگان را لرزاند.

 کانون وقوع این زمین لرزه در عمق 21 کیلومتری و با مختصات طول جغرافیایی 57.27 وعرض جغرافیایی 26.09 به ثبت رسیده است.

شهرستان جاسک در 25 درجه و 37 دقیقه عرض شمالی و 47 درجه و 47 دقیقه طول شرقی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 4.8 متر و فاصله آن تا مرکز استان 325 کیلومتر است.

 بر اساس آخرین سرشماری جمعیت آن حدود 74 هزار و 84 نفر به ثبت رسیده است.

کد مطلب 1194430

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