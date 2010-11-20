دوماه از پاییز گذشت؛ خوزستان هنوز تابستان است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شاید شنیدن این خبر برای مردم کشور که در اغلب استانها از وسایل و لباسهای گرم کننده استفاده می کنند که این روزها مردم خوزستان هنوز پیراهن های آستین کوتاه به تن می کنند و اکثر خانه ها، ادارات و بانکها وسایل خنک کننده خود را روشن نگه داشتند تعجب آور باشد ولی این نمایش بی سابقه هم اکنون در سراسر شهرهای استان به خصوص در شهرهای جنوبی در حال اکران است. اتفاقی که گفته می شود در 40 سال اخیر بی سابقه بوده است.

سال گذشته از ابتدای مهرماه و همزمان با آغاز فصل مدارس، مردم لباسهای گرم خود را از چمدانها خارج کردند و کولرهای همیشه روشن خوستان هم خاموش شد ولی امسال ظاهرا قرار نیست مردم خوزستان رنگ سرما را ببینند همانگونه که کارشناسان هواشناسی خوزستان یک تابستان کم بارش توام خشکسالی را برای این استان پیش بینی کرده اند.



کارشناسان هواشناسی خوزستان هم اعلام کرده اند که دمای بالای هوایی که هم اینک بر استان حکمفرماست بسیار تعجب برانگیز بوده و این حالت و به عبارتی این گرما در 40 سال اخیر بی سابقه بوده است.



سرپرست اداره کل هواشناسی استان خوزستان در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: با وجود اینکه در حال وارد شدن به سومین ماه فصل پائیز هستیم و هوای بسیاری از شهرهای کشور هم اکنون سرد است ولی مردم خوزستان در حال حاضر دمای بالا و به عبارتی تابستانی را تجربه می کنند.



نادر شفی خدایی افزود: هفت شهر خوزستان شامل آبادان، اهواز، اندیمشک، شادگان، شوشتر، ماهشهر، شوش و گتوند در حال حاضر هوایی کاملا تابستانی را تجربه می کنند و مردم این شهرها هنوز به لباسهای گرم نیاز پیدا نکرده اند و این در حالی است که در سایر شهرهای استان چنین وضعیتی وجود دارد.



وی ادامه داد: گرمای موجود در هوای خوزستان در 40 سال اخیر بی سابقه بوده و برای بسیاری از کارشناسان نیز تعجب برانگیز است چراکه قاعدتا در این موقع از سال نباید دمای30 درجه در حداقل هفت شهر استان خوزستان حاکم باشد.

شفی خدایی همچنین به کاهش شدید بارش باران در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: بارشهای صورت گرفته در استان خوزستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 42 درصد کاهش یافته و این مسئله نشان دهنده بروز خشکسالی برای سال آینده در استان خوزستان را دارد و مسئولین امر به خصوص شرکتهای آب و برق مستقر در خوزستان باید از هم اکنون خود را برای یک فصل تابستان سخت برای سال آینده آماده کنند.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان خوزستان افزود: ما پیش بینی کاهش بارندگی برای امسال را می کردیم ولی کاهش شدید بارندگیهای صورت گرفته در استان حتی از پیش بینیهای ما هم فراتر رفته و این موضوع را به مدیران ارشد استان ابلاغ کرده ایم که باید از هم اکنون چاره اندیشی اساسی برای عبور از این اتفاق کرد.



شفی خدایی تاکید کرد: از هم اکنون باید صرفه جویی در مصرف آب را بین مردم و کشاورزان و سایر استفاده کنندگان از آب آغاز کرد تا در فصل تابستان به مشکل اساسی برنخوریم.



وی اظهار داشت: براساس پیش بینیهای هواشناسی خوزستان در سال زارعی آینده، به طور احتمالی استان دوباره با پدیده مخرب خشکسالی مواجه خواهد شد به همین دلیل خوشبختانه ستاد خشکسالی خوزستان قبل از آغاز این پدیده، فعالیت خود را آغاز کرد.



به گفته سرپرست سازمان هواشناسی استان خوزستان، این استان در بررسیهای به عمل آمده تا 75 درصد با پدیده خشکسالی و عواقب آن همبستگی دارد در حالیکه با پدیده ترسالی که سال قبل در خوزستان به وقع پیوست و شاهد بارشهای خوب باران و برف در استان بودیم حدود 30 درصد همبستگی دارد.



شفی خدایی افزود: طبق بررسیهای صورت گرفته با روشهای کاملا علمی، استان خوزستان سال به سال به سمت خشکسالی در حرکت است و این موضوع لزوم مدیریت همیشگی مسئولین ارشد استان و دستگاه های مرتبط در خصوص مصرف آب و برق را می رساند.



کشاورزان خوزستانی برای خشکسالی آماده باشند



رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد که این استان در سال آینده با شرایط خشکسالی مواجه باشد، کشاورزان خود را برای شرایط سخت خشکسالی آماده کنند.



سیدمجید موسوی اظهار داشت: شعار سال زراعی جدید در بخش کشاورزی خوزستان کشت به موقع، مدیریت صحیح زراعی و صرفه جویی در مصرف آب است.



وی با اشاره به وجود خشکسالی در سالهای گذشته و احتمال بروز این پدیده در سال زراعی جدید نیز تاکید کرد: شرایط موجود اقلیمی در بخش کشاورزی خوزستان به گونه ای است که باید تمام محصولات تحت پوشش بیمه قرار گیرند. سال گذشته بالغ بر 100 میلیارد تومان به کشاورزانی که مزارع خود را بیمه کرده بودند خسارت پرداخت شد.



موسوی گفت: بهره برداران بخش کشاورزی استان به منظور افزایش راندمان آبیاری و مقابله با خشکسالیهای احتمالی، زمینهای خود را به سامانه های نوین آبیاری مجهز کنند.



خوزستان در حالی سال به سال به سمت خشکسالی در حرکت است و کشاروزی پر رونق این استان نیز در حالی برای سالهای آینده به آب بیشتری نیاز دارد که طرح های ابهام برانگیز انتقال آب از سرچشمه های رودخانه کارون به برخی استانها همچنان به عنوان اولویت وزارت نیرو در راس برنامه های دولت قرار دارد و کسی تاکنون برای این معادله پیچیده به جوابی نرسیده است.