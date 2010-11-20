همه اقلام ضروری در خوزستان ذخیره سازی شده است

محمدحسین چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه مشکلی درباره نگهداری اقلام در انبارها نداریم، افزود: موجودی های گرفته شده مربوط به عمده فروشان است و موجودی شرکت تعاونی های مصرف، فروشگاه ها یا عرضه کنندگان خرده فروشی را شامل نمی شود.

چراغی بیان کرد: با توجه به توافقی که با فرمانداران شهرستانها صورت گرفته، قرار است هر گونه کمبود در شهرستانها با هماهنگی کمیسیون تنظیم بازار بررسی و جبران شود. اطلاع رسانی از وضع بازار نیز هر هفته به صورت مرتب و مستمر به مسئولان استانی صورت می گیرد.



وی خاطر نشان کرد: قیمتهای جدید روغن نباتی از طریق سازمان حمایت و انجمن صنفی ابلاغ شده است. گزارشی از برخی کارخانجات در مورد افزایش قیمت محصولات آنها بوده که با دخالت بازرسان بازرگانی قرار شد قیمت به حالت اول برگردد. همچنین بر قیمت همه تولیدات داخل استان از طریق بازرسان به طور مستمر نظارت می شود.



چراغی گفت: دو بازرس در بندر امام خمینی(ره) و بندر خرمشهر مستقر شده و اطلاعات و میزان واردات کالاهای اولویت دار و حساس را گزارش می دهند؛ این اقدام به طور همزمان در همه بنادر کشور اجرا می شود.



وی با اشاره به اقدامات خوبی که از سوی شرکت تعاونی های مرزنشین استان در حال انجام است، بیان کرد: شرکت تعاونی مرزنشینان آبادان در حال حاضر در دو مکان بین اعضای خود10 کیلوگرم برنج با قیمت 17 هزار تومان توزیع می کند. انتظار می رود سایر اقلام ضروری از طریق شرکت تعاونی های مصرف مرزنشینان به اعضای این تعاونی ها عرضه شود.



رئیس سازمان بازرگانی خوزستان عنوان کرد: 300 تن مرغ منجمد وارداتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام در سردخانه های استان ذخیره سازی شده است. سایر اقلام نیز از جمله شکر، روغن و برنج به میزان لازم موجود است و جای هیچ گونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.



چراغی افزود: با ساماندهی برنج تولید داخل که در 31 هزار هکتار 130 هزار تن شلتوک تولید می شود نیاز به برنج کشور را تامین می کنیم. از سازمان میادین اهواز نیز انتظار می رود برنامه های تنظیم بازار و اقدامات در دستور کار خود را در این زمینه در هفته آینده ارائه دهد.



وی بیان کرد: مشکل اصلی ما در تنظیم بازار وجود و برخورد با مراکزی می باشد که خارج از امور صنفی هستند و اقدام به احتکار در انبارهای خانگی می کنند.



رئیس سازمان بازرگانی خوزستان خاطر نشان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی به علت مشکلاتی که در نیروی انسانی و کمبود ابزارهای لازم دارد، نمی تواند به طور جدی و بیش از این به پرونده های واحدهای متخلف رسیدگی کند. امیدواریم با توجه به اینکه بیشتر پرونده ها مربوط به اهواز است، کمبود نیرو از سوی فرمانداری شهرستان اهواز تامین شود.



رئیس سازمان بازرگانی خوزستان از عرضه 10 هزار تن شکر در شبکه توزیع استان با تعهد شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خبر داد و اظهار داشت: در هفته های گذشته شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در جلسه شورای کنترل نظارت که هر هفته در سازمان بازرگانی برگزار می شود، تعهد کرد 10 هزار تن شکر را به شبکه های توزیع تحویل بدهد.



وی افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با این شرکت، هر کیلوگرم شکر به صورت فله ای با قیمت 845 تومان و هر بسته شکر 900 گرمی با قیمت 900 تومان عرضه می شود.



چراغی از مدیر کل تعاون خوزستان خواست به تمامی شرکت های تعاونی مصرف کارگری، کارمندی و فرهنگی برای دریافت سهمیه شکر خود اطلاع دهد.



وی گفت: بر اساس موجودی گیری های انجام شده از سطح بازار، چهار هزار و 35 تن برنج در انبارهای عمده فروشی ذخیره شده است. همچنین هشت هزار و 361 تن پودر شوینده دستی و 289 تن پودر شوینده ماشینی ذخیره موجود در انبارهاست.



رئیس سازمان بازرگانی خوزستان با اشاره به اینکه موجودی گیری های بازار به صورت روزانه انجام می شود، خاطر نشان کرد: وضعیت کنونی انبارها خوب است و به هیچ عنوان مشکل در زمینه ذخیره سازی نیست.



وی یادآور شد: کارخانه تولید محصولات غذایی مجید چندی پیش قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش داده بود که با بازرسی و نظارت های انجام شده، مقرر شد تمام قیمت ها به حالت اولیه خود بازگردانده شود.



رئیس سازمان بازرگانی خوزستان به فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان استان اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که سازمان بازرگانی با همکاری اداره کل تعاون خوزستان در دست انجام دارد این است که از طریق تعاونی های مرزنشینان، اقلام حساس مانند برنج، روغن و شکر در شهرهای زیر پوشش توزیع کند تا از ایجاد برخی شوک های احتمالی در زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها جلوگیری شود.