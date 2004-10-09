صادرات فولاد مباركه 370 درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير عامل شركت فولاد مباركه اصفهان هدف از صادرات را تامين ارز مورد نيازبراي اجراي طرحهاي توسعه ذكر كرد و گفت: ارسال محصولات به خارج از كشوردر شرايطي انجام شده كه هيچ گونه مشكلي دربازارداخل وجود نداشته و با توجه به شرايط بازارهاي جهاني تمامي واحدهاي فولادسازي در دنيا از اين فرصت استفاده كرده و مبادرت به صادرات مي كنند.

محمود اسلاميان افزود: نكته مهم صادرات شش ماهه نخست امسال اين است كه بطور صد درصد محصول نهايي به خارج از كشورصادر شده و اين درحالي است كه در سالهاي گذشته محصول نيمه نهايي( تختال) نيز صادر مي شد.

وي تصريح كرد: با توجه به امكانات موجود، فولاد مباركه براحتي مي تواند صادرات خودرا سالانه تامرز يك ميليون تن افزايش دهد كه اين امرعلاوه بر ارزآوري براي كشورزمينه هاي اشتغال زايي را فراهم خواهد ساخت.