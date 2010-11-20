برنج شالیکاران خوزستانی در نمایشگاه عرضه کالا به فروش می رسد

هرمز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز از خرید دو هزار تن برنج به نرخ توافقی از شالیکاران خوزستانی به نرخ توافقی خبر داد و اظهار داشت: این میزان برنج به صورت توافقی و با قیمت 350 تا 480 تومان خریداری شده و قرار است در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در استان عرضه شود.

وی با بیان اینکه برنج تولیدی استان به 90 هزار تن می‌رسد به ضرورت برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در خوزستان اشاره کرد و افزود: برای اجرای این طرح، در کمیسیون ستاد تنظیم بازار استان مقرر شد در نیمه دوم سال‌ جاری با بهره‌گیری از 72 غرفه، فروشگاه و مراکز توزیع عمده، 17 هزار و 584 تن محصولات کشاورزی و مورد نیاز عرضه شود.



خواجوی با اشاره به اینکه این محصولات با 10 درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شود، افزود: انواع میوه ‌های سردرختی، صیفی ‌جات و محصولات جالیزی، سبزیجات، محصولات و فرآورده های پروتئینی، فرآورده ‌های لبنی و انواع گل و گیاهان تزئینی محصولات قابل عرضه در این نمایشگاه ها هستند.



رئیس تعاون روستایی خوزستان نیاز شهرستان اهواز برای برپایی نمایشگاه را 10 مرکز عنوان کرد و اظهار داشت: بهره‌گیری مناسب از توان و ظرفیت‌های گسترده، افزایش کارکرد، کارایی و اثربخشی مجموعه شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی، بهره‌مندی جامعه مصرف از کالاهای ارزان تر، قابلیت ارزیابی و ردیابی محصولات عرضه شده از جمله مزیت های اجرای این طرح است.



خواجوی گفت: در زمان حاضر 500 تن سیب ‌زمینی از استان همدان، 500 تن مرکبات از استان مازندران و مقداری حبوب نیز از لرستان و برخی استان ‌های شمالی به صورت توافقی خریداری و در انبارهای استان ذخیره‌سازی شده است تا در صورت نیاز به بازار خوزستان تزریق شود.



وی شرط لازم و اساسی برای موفقیت در این طرح را خرید و تامین محصولات با قیمت و کیفیت مناسب در شهرستان های تولیدکننده محصول و ارسال به موقع به محل های عرضه با هماهنگی قبلی عنوان کرد.