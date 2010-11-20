موانع تولید نفت در شرکت بهره برداری کارون برداشته شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، با انجام طراحی و تغییرات روی اتصالات مسیر گازهای استارتر، پایلوت و سوخت توربین های گازی شرکت نفت و گاز کارون، مشکلاتی که بر سر راه تولید نفت و گاز در این شرکت وجود داشت، مرتفع شد.

پیش از طراحی و ایجاد تغییرات روی اتصالات مسیر گازهای استارتر و پایلوت و سوخت توربین های گازی، در زمان خاموش بودن توربین های GEC طبق طراحی کارخانه، گاز از طریق شیر خودکار سه راهه به محفظه احتراق توربین وارد و محیط داخلی را از گاز اشباع می کرد. در هنگام استارت این مقدار گاز استارت را با مشکل انفجار مواجه می ساخت که با انجام تغییرات در مسیر گاز خروجی شیر سه راهه مشکل برطرف شد.



اتصالات گاز پایلوت توربین های رستون TB4000 به گونه ای ساخته شده بودند که مرتب در اثر وجود ذرات ریز فلزی روزنه های مسیر مسدود و در زمان استارت مشکلاتی به وجود می آورد. با انجام تغییراتی وتعویض اتصلات از جنس مناسب این مشکل نیز مرتفع شد.



مسیر اگزاست گاز راهنمای استارتر های توربین های رستون TB4000 طبق طراحی به خط گاز مشعل کارخانه وصل بودند. به دلیل اینکه این خط برخی اوقات دارای فشار است اگزاست به خوبی صورت نمی گرفت و در نتیجه استارتر موتور درگیر می ماند و خساراتی به وجود می آورد که با اجرای تغییراتی در مسیر اگزاست استاتر موتور به راحتی کار می کند.



فشار گاز پایلوت توربین های رستون TA1750 از طریق رگلاتور تنظیم می شد. بدلیل تنظیم فشار کم مورد نیاز این فشار مرتب تغییر کرده و استارت ها را با مشکل مواجه می ساخت. با انجام تغییراتی با نصب یک روزنه مناسب تنظیم فشار رگلاتور بالاتر رفته و فشار ثابت و مناسبی را تهیه می کند. به این ترتیب مشکل همیشگی برطرف شد.



شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون بزرگترین شرکت تولیدی تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با توان تولیدی بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز است. این شرکت از شمال به رامین ( مسجد سلیمان)، از شمال شرقی به نفت سفید، از شمال غربی به شوش، از جنوب به آبادان و خرمشهر، از جنوب شرقی به شادگان، از جنوب غربی به سوسنگرد و از شرق به شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون متصل است.



نفت و گاز تولیدی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون از میدان های نفتی اهواز با 435حلقه چاه، منصوری با 79حلقه چاه، آبتیمور با 47حلقه چاه، رامین با دو حلقه چاه، دارخوین با یک حلقه چاه و آزادگان در حال حاضر با 23حلقه چاه استحصال می شود.



از میان 6 حوزه نفتی تحت مسئولیت این شرکت، مخزن آسماری اهواز با تولید بیش از660 هزار بشکه نفت در روز بیشترین و مخزن رامین با تولید حدود 1900 بشکه در روز کمترین سهم تولید را به عهده دارند.