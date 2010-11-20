مخزن 15 هزار مترمکعبی مشکل آب باغملک را حل می کند

حافظ طاهری منش در گفتگو با خبرنگار مهر در باغملک از حفر و تجهیز یک حلقه چاه جدید در شهرستان باغملک خبر داد و گفت: به زودی این چاه وارد مدار تولید خواهد شد.

طاهری منش افزود: در راستای امکان خدمات رسانی بهینه به شهروندان و جلب رضایت آنان و با هدف تامین آب مورد نیاز مردم باغملک ظرف دو ماه آینده آب تولیدی این چاه به ظرفیت موجود افزوده خواهد شد.



وی ادامه داد : این چاه که در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع در حال تجهیز است با 90 درصد پیشرفت فیزیکی70 لیتر در ثانیه آبدهی دارد و پنج هزار متر مکعب به ظرفیت موجود می افزاید.



مدیر اداره آبفای باغملک افزود: برای انتقال آب این چاه به مخزن ذخیره دو کیلومتر خط انتقال احداث شده که در مراحل پایانی قرار دارد.



طاهری منش مشکل عمده آب باغملک را نداشتن مخزن کافی برای ذخیره آب عنوان و خاطر نشان کرد: باغملک به یک مخزن 15 هزار مترمکعبی نیاز دارد تا بتواند نیاز آب شرب مردم را تامین کند.



وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها دو مخزن با ظرفیت سه هزار مترمربع در این شهر وجود دارد، یادآور شد: به علت نداشتن مخزن کافی، آب چاه به صورت مستقیم وارد شبکه توزیع می شود که عواقبی همچون ترکیدگی لوله های فرسوده را در پی دارد.



مدیر اداره آبفای باغملک همچنین طول شبکه انتقال و توزیع باغملک را 90 کیلومتر خواند و خاطر نشان کرد: 75 درصد شبکه موجود با قدمت بالای 50 سال نیاز به اصلاح و بهسازی دارد و طبق برنامه زمانبندی شده امسال 10 کیلومتر آن توسط پیمانکار اصلاح خواهد شد.



وی اعتبار مورد نیاز برای اصلاح کل شبکه فرسوده باغملک را بیش از 40 میلیارد ریال ذکر کرد.



طاهری منش نیاز روزانه مردم باغملک به آب شرب را هشت هزار مترمکعب بیان کرد و در خصوص بهینه سازی مصرف گفت: هدررفت آب با سه درصد کاهش به 34 درصد در سال جاری کاهش یافت.



وی در همین راستا یادآورد شد: دو هزار و 500 کنتور فرسوده در باغملک وجود دارد که امسال 500 فقره از آنها تعویض شده است. همچنین احداث 2.5 کیلومتر خط انتقال160 میلی متر به منظور آبرسانی به پروژه مسکن مهر و منطقه منجنیق در اولویت کاری اداره آبفای باغملک قرار دارند.



طاهری منش از اتمام مرحله اول مطالعاتی طرح جامع فاضلاب باغملک یاد کرد و افزود: برای این منظور زمینی به مساحت 10 هکتار تعیین شده است.

