12 اثر به بخش مسابقه جشنواره استانی نمایش کوتاه راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این 12 نمایش شامل: نمایش های "تلخ فرهاد" به کارگردانی ندا اعتمادی کیا و " نبرد جهانی" به کارگردانی بهنام زلاند از آبادان، "ژاندارک در آتش" به کار گردانی احمد داود زاده از اهواز، "سایه یاس و یاس" به کارگردانی مهدی پور شعبان از بهبهان، "رفتن یا ماندن" به کارگردانی پژمان مهراب پور از خرمشهر، "مثلث" به کارگردانی غلامرضا سیاه پور از مسجد سلیمان، "سایه شوم" به کار گردانی ایزد ایروانی از دزفول ، "شاه و رعایا" به کار گردانی مجید بهداری از شوشتر ، "صندلی" به کارگردانی اکبر سلیمانی از شادگان، "دلقک" به کار گردانی مهدی شریفی، "جفت شیش" به کارگردانی آرش یانچشمه و "روز از نو روزی از نو" به کار گردانی نرگس نوری ممبینی از رامهرمز هستند.

در این جشنواره 12 گروه نمایش از شهرهای استان شامل: آبادان، اهواز ، بهبهان، خرمشهر ، مسجد سلیمان ، دزفول ، شادگان ، شوشتر و رامهرمز در 4 روز به رقابت می پردازند.



دهمین جشنواره استانی نمایش های کوتاه از 30 آبان تا سوم آذر در رامهرمز برگزار می شود.



