فولاد در 16 دیدار تنها دو بار ذوب آهن را شکست داده است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، تیمهای فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان در پانزدهمین هفته از رقابت های لیگ برتر نهم، عصر روز یکشنبه سی ام آبان ماه در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم می روند تا هفدهمین رویارویی خود در تاریخ این رقابت ها را به نمایش بگذارند.

این دو تیم تاکنون در 16 مسابقه در چارچوب مسابقات لیگ برتر به مصاف هم رفته اند که حاصل آن، دو برد برای فولاد خوزستان، هفت برد برای ذوب آهن و همچنین هفت تساوی بوده است.

در مجموع این دیدارها، فولادی ها 12 بار موفق به گشودن دروازه ذوب آهن شده اند و در مقابل، 19 مرتبه هم دروازه خود را گشوده شده دیده اند.

هر یک از دو تیم، سابقه برتری در زمین حریف را دارند و به عبارت دیگر، سابقه شکست خانگی در کارنامه آنها به چشم می خورد که البته این امر برای فولاد، دو بار و برای ذوب آهن، یک بار اتفاق افتاده است.



آخرین بار، این دو تیم در دیدار برگشت لیگ برتر نهم در ورزشگاه تختی اهواز به دیدار هم رفتند که این بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.



از سوی دیگر در هشت مسابقه برگزار شده در اهواز تاکنون، فولادی ها یک بار موفق به شکست ذوب آهن شده، پنج بار در مقابل این تیم به تساوی رسیده اند و دو شکست نیز در برابر این تیم در کارنامه خود دارند.



از مجموع هشت مسابقه ای که دو تیم تاکنون در اصفهان برگزار کرده اند نیز فولادی ها یک بار میزبان خود را شکست داده، دو بار با آنها به تساوی رسیده اند و در پنج بازی نیز تن به شکست داده اند.

نتایج کامل دیدارهای مستقیم دو تیم در چارچوب رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور به این شرح است:

لیگ برتر نهم

بازی رفت: ذوب آهن اصفهان یک - فولاد خوزستان صفر

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک - ذوب آهن اصفهان یک

لیگ برتر هشتم

بازی رفت: ذوب آهن اصفهان 2 - فولاد خوزستان 2

بازی برگشت: فولاد خوزستان 4 - ذوب آهن اصفهان یک

لیگ برتر هفتم

فولاد خوزستان در این فصل ، در لیگ دسته اول به میدان می رفت.

لیگ برتر ششم

بازی رفت: ذوب آهن اصفهان 3 - فولاد خوزستان صفر

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک - ذوب آهن اصفهان یک

لیگ برتر پنجم

بازی رفت: ذوب آهن اصفهان 3 - فولاد خوزستان یک

بازی برگشت: فولاد خوزستان صفر - ذوب آهن اصفهان صفر

لیگ برتر چهارم

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر - ذوب آهن اصفهان یک

بازی برگشت: ذوب آهن اصفهان 2 - فولاد خوزستان صفر

لیگ برتر سوم

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر - ذوب آهن اصفهان صفر

بازی برگشت: ذوب آهن اصفهان صفر - فولاد خوزستان یک

لیگ برتر دوم

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر - ذوب آهن اصفهان یک

بازی برگشت: ذوب آهن اصفهان 2 - فولاد خوزستان یک

لیگ برتر اول

بازی رفت: ذوب آهن اصفهان یک - فولاد خوزستان یک

بازی برگشت: فولاد خوزستان صفر - ذوب آهن اصفهان صفر