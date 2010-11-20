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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

متروی اراک ساخته می شود

متروی اراک ساخته می شود

اراک - خبرگزاری مهر: فرماندار اراک گفت: با توجه به اینکه اراک به کلانشهر تبدیل می شود و اکنون نیز بیش از 600 هزار نفر جمعیت دارد، کارگروه عمران استان مرکزی با ساخت مترو در شهر اراک موافقت کرد.

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با توجه به جمعیت 600 هزار نفری شهرستان اراک و الحاق شهرهای سنجان و کرهرود به این شهرستان ، ایجاد مترو یکی از نیازهای اساسی می باشد.

وی افزود: تصویب ساخت مترو در اراک در کارگروه عمرانی سفر دور سوم هیئت دولت به استان مرکزی هدیه دولتمردان به شهروندان اراکی خواهد بود.

وی گفت: ساخت مترو از جنوبی ترین نقطه شهر به شمال شهر اراک در دست مطالعه است که در این صورت می توان با ترافیکی مرکز شهر را به صورت محسوسی کاهش داد.

آصفری، درباره تخصیص اعتبار و زمان ساخت مترو در اراک افزود: این موضوع ها طی نشستی در هفته آینده با حضور کارشناسان در فرمانداری بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اراک جزو کلانشهرها در کشور محسوب می شود بنابراین زیرساختهای توسعه شهری و انسجام بیشتر مدیریت شهری برای رفاه و آرامش بیشتر شهروندان آن ضروری است که دولت نهم و دهم در این زمینه نگاه حمایتی جدی در این بخش دارند.
 

کد مطلب 1194453

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