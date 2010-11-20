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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۲۱

30 نمایشگاه تخصصی کودک در استان مرکزی برپا شد

30 نمایشگاه تخصصی کودک در استان مرکزی برپا شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی گفت: 30 نمایشگاه تخصصی کتاب کودک در مراکز این کانون در سراسر استان و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی برپا شد.

محمدتقی حقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برپایی جشن کتاب، تجلیل از کتابخوان‌های برتر کودک و نوجوان استان، شرکت در مسابقات مختلف فرهنگی و دعوت از نویسندگان کتاب کودک و نوجوان از جمله برنامه‌های این هیئت است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی خاطر‌نشان کرد: در این نمایشگاه‌ها، کتاب های  کودکان و نوجوانان با تخفیف در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده می‌شود.

حقی با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی گفت: یکی از ابزارهای لازم برای گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه آشنایی کودکان با اهمیت مطالعه است که باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط مورد توجه قرار گیرد.


 
کد مطلب 1194455

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