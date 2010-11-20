30 نمایشگاه تخصصی کودک در استان مرکزی برپا شد

محمدتقی حقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برپایی جشن کتاب، تجلیل از کتابخوان‌های برتر کودک و نوجوان استان، شرکت در مسابقات مختلف فرهنگی و دعوت از نویسندگان کتاب کودک و نوجوان از جمله برنامه‌های این هیئت است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی خاطر‌نشان کرد: در این نمایشگاه‌ها، کتاب های کودکان و نوجوانان با تخفیف در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده می‌شود.

حقی با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی گفت: یکی از ابزارهای لازم برای گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه آشنایی کودکان با اهمیت مطالعه است که باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط مورد توجه قرار گیرد.



