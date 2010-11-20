شمقدری: آینده سینمای ایران در دست فیلمسازان فیلم کوتاه است

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه این جشنواره جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هاشم میرزاخانی رئیس انجمن سینمای جوان ایران، مهدی مسعود شاهی دبیر جشنواره‌های فیلم کشور حضور داشتند.

در بخشی از این مراسم جواد شمقدری با اشاره به مدیریت جدید انجمن سینمای جوان ایران گفت: مدیریت جدید می‌خواهد فصلی تازه در جشنواره فیلم کوتاه ایجاد کند در سال‌های گذشته ما قدر فیلم کوتاه را ندانستیم اما تلاشمان این است که در سال‌های آتی ارزش فیلم کوتاه دوباره به دست آید.

وی ادامه داد: فیلمساز جوان در سینمای جوان دوست دارد به یک قالب دقیق برسد. این پیگیری جوان‌ها خوب است اما در این راه شتاب نباید کرد. جوانان باید به دنبال انگیزه‌های درونی شان بگردند و راه را برای شکوفا شدن این انگیزه‌ها باز کنند متاسفانه تقلید یکی از آفات سینماگران ماست. در مسیر فیلمسازی جوان سیستم آموزشی بسیار موثر است. مدرس فیلم کوتاه باید دروس را طوری ارائه کند که فیلمساز جسارت ورود به تمام حوزه‌ها را داشته باشد.

معاون سینمایی همچنین افزود: آینده سینمای ایران در دستان فیلمسازان کوتاه است باید با همت و تلاش جوانان صحنه سینما را از یکه تازی جریان غالب که تحت حمایت فرهنگ آمریکایی است خارج کنیم.

در بخشی از این مراسم از زنده یاد منوچهر حقانی پرست فیلمساز عرصه فیلم کوتاه تجلیل شد. به همین بهانه مهدی مسعودشاهی روی سن حاضر شد و درباره شخصیت حقانی‌پرست گفت: من از دوستان صمیمی و نزدیک منوچهر حقانی‌پرست بودم او بسیار علاقمند بود در فعالیت‌های سینمایی کشور تلاش کند، یکی از ویژگی‌های خوب او این بود آنچه را که در اختیار داشت به دوستانش یاد می‌داد و نسبت به همکاران و دوستان خود با گذشت بود.

وی ادامه داد: در طول سی سال من و منوچهر حقانی‌پرست زیاد همدیگر را می دیدیم و در کنار هم کار می کردیم ای کاش این مراسم زمان زنده بودن او برگزار می‌شد و من می توانستم در کنار او درباره او صحبت کنم.

در ادامه همسر منوچهر حقانی پرست برای دریافت لوح تقدیر روی سن حاضر شد و گفت: من سال‌های سال با منوچهر حقانی‌پرست همراه و همراز بودم ایشان بسیار خلاق بود و با شناخت کامل مسیری را که انتخاب کرده بود طی می‌کرد اما نیمه‌ای دیگر هم داشت که همیشه ناشناخته باقی ماند، متاسفانه یک دهه با برخورد بدی که با او شد گوشه گیر و ناراحت بود اما در یکسال اخیر توانست با اتفاقات خوبی که برایش افتاد آن سختی‌ها را فراموش کند. متاسفم که خیلی زود لبخند از روی لبانش محو شد.

در افتتاحیه بیست و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه از سیروس فنایی سرپرست دفتر انجمن سینمای جوان در سنندج، کریم قائقیان سرپرست دفتر انجمن سینمای جوان در بوشهر، حسین محروقی سرپرست دفتر انجمن سینمای جوان در نیشابور و مژگان زرگر مدیر اجرایی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تقدیر شد.