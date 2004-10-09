شناسايي مناطق جرم خيز با كمك اطلاعات جغرافيايي امكان پذير است

به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر فرشاد نوريان در حاشيه برگزاري اين همايش افزود: با افزايش حجم اطلاعاتي، ابزاري كار آمد لازم است تا با مقايسه و به كار گيري مدل هاي زماني و مكاني جرايم، به تشخيص ويژگي ها پرداخته و ابزار مناسب مديريت انتظامي - امنيتي شهر فراهم آيد.

وي با تاكيد بر اين موضوع كه فرايند و ابزار دستي چنين حالتي كارآيي و كارآمدي لازم را فراهم نمي كند، اظهار داشت : اين رويه منجر به بهره وري پايين و كاربرد غير موثر از نيروي انساني مي شود.