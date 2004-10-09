شناسايي مناطق جرم خيز با كمك اطلاعات جغرافيايي امكان پذير است

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به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر فرشاد نوريان در حاشيه برگزاري اين همايش افزود: با افزايش حجم اطلاعاتي، ابزاري كار آمد لازم است تا با مقايسه و به كار گيري مدل هاي زماني و مكاني جرايم، به تشخيص ويژگي ها پرداخته و ابزار مناسب مديريت انتظامي - امنيتي شهر فراهم آيد.
وي با تاكيد بر اين موضوع كه فرايند و ابزار دستي چنين حالتي كارآيي و كارآمدي لازم را فراهم نمي كند، اظهار داشت : اين رويه منجر به بهره وري پايين و كاربرد غير موثر از نيروي انساني مي شود.
|نوريان افزود : توانايي ها و قابليت هاي فن آوري اطلاعات جغرافيايي در تحليل جرم و برنامه ريزي به منظور توسعه امنيت در بسياري از شهرهاي جهان به اثبات رسيده ، به طوري كه با هماهنگ كردن اطلاعات از منابع مختلف امكان تحليل هاي پيچيده را به شكلي آسان فراهم مي سازد.
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وي با بيان اينكه با استفاده از اين سيستم توسط تحليل گران مي توان نسبت به كنترل مديريت و توزيع نيروي هاي پليس اقدام كرد ، خاطر نشان ساخت : پايگاه هاي اطلاعات جرم كه با استفاده از اين سيستم تشكيل مي شود به شكل گسترده اي مورد استفاده نيروي هاي انتظامي شهرهاي مهم جهان قرار گرفته است .
نوريان افزود : در حال حاضر اين سيستم در تهران و يا شهرهاي ديگر ، در برنامه ريزي و برخي مديريت ها به صورت محدود مورد استفاده قرار مي گيرد.
دبير همايش نقش فناوري اطلاعات جغرافيايي در پيشگيري از جرم و توسعه امنيت شهري گفت : سيستم فناوري اطلاعات جغرافيايي غير از آنكه مي تواند به توليد نقشه اقدام كند، در زمينه هاي مختلف تحليل ارائه مي دهد و اين امر مي تواند براي سازمانها به منظور سياست گذاري و برنامه ريزي بسيار موثر باشد .
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