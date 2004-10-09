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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۶:۴۴

دبير همايش نقش فناوري اطلاعات جغرافيايي در پيشگيري از جرم :

شناسايي مناطق جرم خيز با كمك اطلاعات جغرافيايي امكان پذير است

دبير همايش نقش فناوري اطلاعات جغرافيايي در پيشگيري از جرم و توسعه امنيت شهري ، گفت : فن آوري اطلاعات جغرافيايي به مامورين انتظامي كمك مي كند تا مكان هاي بالقوه جرم خيز را به صورت طبقه بندي شده شناسايي كنند.

به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر فرشاد نوريان در حاشيه برگزاري اين همايش افزود: با افزايش حجم اطلاعاتي، ابزاري كار آمد لازم است تا با مقايسه و به كار گيري مدل هاي زماني و مكاني جرايم،  به تشخيص ويژگي ها پرداخته و ابزار مناسب مديريت انتظامي - امنيتي شهر فراهم آيد.

وي  با تاكيد بر اين موضوع كه  فرايند و ابزار دستي چنين حالتي كارآيي و كارآمدي لازم را فراهم نمي كند، اظهار داشت : اين رويه منجر به بهره وري پايين و كاربرد غير موثر از نيروي انساني مي شود.

نوريان افزود : توانايي ها و قابليت هاي فن آوري اطلاعات جغرافيايي در تحليل جرم و برنامه ريزي به منظور توسعه امنيت در بسياري از شهرهاي جهان به اثبات رسيده ، به طوري كه با هماهنگ كردن اطلاعات از منابع مختلف امكان تحليل هاي پيچيده را به شكلي آسان فراهم مي سازد.

 

وي با بيان اينكه با استفاده از اين سيستم توسط تحليل گران مي توان نسبت به كنترل مديريت و توزيع نيروي هاي پليس اقدام كرد ، خاطر نشان ساخت : پايگاه هاي اطلاعات جرم كه با استفاده از اين سيستم تشكيل مي شود به شكل گسترده اي مورد استفاده نيروي هاي انتظامي شهرهاي مهم جهان قرار گرفته است .

نوريان افزود : در حال حاضر اين سيستم در تهران و يا شهرهاي ديگر ، در برنامه ريزي و برخي مديريت ها به صورت محدود  مورد استفاده قرار مي گيرد. 

دبير همايش نقش فناوري اطلاعات جغرافيايي در پيشگيري از جرم و توسعه امنيت شهري گفت :  سيستم فناوري اطلاعات جغرافيايي غير از آنكه مي تواند به توليد نقشه اقدام كند،  در زمينه هاي مختلف تحليل ارائه مي دهد و اين امر مي تواند براي سازمانها به منظور سياست گذاري و برنامه ريزي بسيار موثر باشد .

 

 

کد مطلب 119446

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