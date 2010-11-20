ظرفیت توسعه جنگل در استان مرکزی تا 100 هزار هکتار است

عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هم اینک در استان بیش از ۱۳ هزار هکتار ذخیره گاه جنگل طبیعی در گونه های بنه، سماق و بلوط وجود دارد.

وی، توسعه جنگلکاری و گونه های درختچه ای را عاملی ارزشمند در حفظ آب و خاک عنوان کرد و گفت: بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار جنگل دست کاشت در ۱۴ گونه سازگار اقلیمی در استان وجود دارد که طی سال جای ۲۰۶ هکتار به این ظرفیت افزوده می شود.

وی گفت: تولید یک میلیون اصله نهال جنگلی در استان از برنامه های تدوین شده امسال است و پیش بینی شده همراه با طرح های آبخیزداری و جنگل کاری، در مناطق مستعد با بارندگی بالای ۳۰۰ میلیمتر کشت گونه های مثمر نیز در کنار توسعه درختچه های جنگلی انجام شود.

وی از تحویل ۵۰۰ هکتار از جنگلهای دست کاشت به شهرداریهای استان به منظور تبدیل آنها به پارک و اماکن تفرجگاهی خبر داد و افزود: جنگل دست کاشت شهید رجایی در اراک، ولایت در خمین و کرک در حریم شهری اراک در صورت اعلام آمادگی شهرداریها آماده واگذاری است.

مظفری گفت: ذخیره گاههای جنگلی طبیعی و دست کاشت استان به منظور توسعه صنعت گردشگری نیز بستر مساعدی دارند و آمادگی برای تبدیل این حوزه ها به منطقه گردشگری وجود دارد.

وی حفظ منابع آب و خاک، ایجاد چشم اندازهای سبز طبیعی، اثرگذاری بر پاکی هوا و تولید اکسیژن، افزایش جذب نزولات آسمانی و بسترسازی اشتغالزایی را از مزایای توسعه جنگل کاری عنوان کرد.