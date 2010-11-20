عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- آلمان آوارگان افغان را اخراج می کند.

- فعالان صلح آلمانی نسبت به ساخت یک خط آهن سریع السیر در سرزمین های اشغالی اعتراض کردند.

- واشنگتن پست گزارش داد: آمریکا 16 تانک از نوع "آبرامز ام 1" را به افغانستان ارسال می کند.

- "لولا داسیلوا" رئیس جمهوری برزیل جایزه صلح "ایندیرا گاندی" را از آن خود کرد.

- دبیرکل شورای حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دبیر کل سازمان ملل آخرین تحریم های اعمالی علیه ایران را غیر قانونی خواند.

- اخوان المسلمین مصر از دستگیری 300 عضو خود در این کشور خبر داد.

- دبیرکل ناتو ضمن اعلام توافق رهبران این پیمان برای استقرار یک سیستم دفاع موشکی در اروپا، در عین حال اضافه کرد که همچنان نیز به موافقت روسیه وجود دارد.

- در پی افزایش نگرانی ها در انجام عملیات های تروریستی درهواپیماها، آمریکا از برنامه خود برای کنترل خلبانان این کشور خبر داد.

- کاخ الیزه روز گذشته ادعا کرد که هیچ ارتباطی میان مسئله تروریستی کراچی در سال 2002 و نیکلا سارکوزی که به عنوان وزیر کشور وقت متهم به مشارکت در آن است، وجود ندارد.

- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به منظور ورود رایانه به سودان برای انجام همه پرسی تحریم های این کشور را لغو کرد.