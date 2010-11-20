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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۸:۴۹

ایران میزبان دومین نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو

ایران میزبان دومین نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو

رئیس انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ از برگزاری دومین نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو (پکو) به میزبانی ایران و در اوایل سال 1390 خبر داد.

جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دوره نخست نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو که سال 2009 در مشهد برگزار شد، گفت: نمایشگاه پکو از این پس به صورت دوسالانه برگزار می‌شود و با توجه به تاریخ میلادی، دومین دوره این نمایشگاه اواسط سال 2011 (اوایل سال 1390) به میزبانی ایران و در یکی از شهرهای کشورمان برگزار می‌شود.

به گفته وی آشنایی با دستاوردهای صنعت چاپ کشورهای همسایه، تعامل صنعتگران این حوزه‌ها با یکدیگر، شناسایی بازارهای چاپ منطقه اکو و نیز بازاریابی از جمله اهداف برگزاری دومین نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو است.
 
رئیس انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ همچنین درباره مکان این نمایشگاه گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه پکو باید طبق استاندادهای جهانی برگزار شود، مکان آن هم باید طوری باشد که تجهیزات و ماشین‌آلات چاپی ایران و کشورهای منطقه به راحتی در آنجا قابل نصب و استقرار باشد و از این جهت ما همچنان در حال رایزنی برای انتخاب بهترین گزینه برای اعلام به عنوان شهر میزبان نمایشگاه هستیم.
 
وی اضافه کرد: تهران یکی از گزینه‌های اصلی میزبانی است اما در صورتی که این شهر به صورت قطعی انتخاب نشود، شهر جایگزین باید نزدیکترین فاصله ممکن را با مرکز داشته باشد و از این نظر شهرهای قزوین و زنجان در میان گزینه‌ها هستند.
 
ذکایی از حضور کشورهایی علاوه بر منطقه اکو در دومین دوره نمایشگاه پکو خبر داد و گفت: همه شرکت‌های چاپی که در کشورهای عضو اکو نمایندگی دارند، می‌توانند برای حضور در نمایشگاه ثبت نام کنند و از این جهت می‌توان گفت دومین دوره نمایشگاه گسترده‌تر برگزار می‌شود.
 
ایران، ترکیه، پاکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، افغانستان و ترکمنستان کشورهای عضو اکو هستند.
کد مطلب 1194467

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