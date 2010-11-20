اسرائیل درپی ایجاد محدودیت بیشتر برای فلسطینی ها با ساخت راه آهن

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آلمانی اشپیگل در این باره می نویسد: اقدام و مشارکت شرکت دولتی "دویچه بان" Deutsche Bahn برای ساخت این خط آهن سریع السیر که از میان اراضی اشغالی در کرانه باختری عبور می کند این شرکت را در معذورات و محدودیت های بسیار قرار داده و اعتراض های زیادی را برانگیخته است.

راه آهن مزبور تل آویو را به بیت المقدس متصل خواهد کرد و ضمن کاهش 28 دقیقه ای رفت و آمد بین این دو شهر برخی از مشکلات نقل و انتقال در این مسیر را برای یهودیان و اسرائیلی ها از بین خواهد برد، اما فعالان صلح بر این باورند که این طرح به دلیل اینکه دریچه ها و خروجی های تونل و دسترسی به جاده زمین های افلسطینی ها را از آنها می گیرد ناقض مقررات و قوانینی بین المللی است.

"ائتلاف زنان برای صلح" گروهی از سازمان های صلح که گزارشی درباره این پروژه تهیه کرده اند، می گویند: عبور این خط آهن از مرزهای کرانه باختری "غیر قانونی" و "غیراخلاقی" است.

ائتلاف زنان همچنین می گوید: قوانین بین المللی اظهار دارد که یک اشغالگر ممکن نیست از منابع اشغال شده منحصراً برای شهروندان خود استفاده کند و این خط آهن تنها برای استقاده اختصاصی شهروندان اسرائیلی طراحی شده و از سوی رژیم نظامی بر فلسطینیان تحمیل و دیکته شده و برای آنها کاملاً این راه آهن غیر قابل دسترس خواهد بود.

ائتلاف زنان از شرکتهای اروپایی به ویژه شعبه دویچه بان خواسته است تا از پروژه ساخت این خط آهن خارج شوند.

شرکت آلمانی دخالت در این پروژه را رد کرده اما درعین حال "برنارد ویل" سخنگوی این شرکت به اشپیگل گفته است از آنجا که کارشناسان این شرکت درباره راه آهن ها در اسرائیل مشاوره هایی می دهند شرکت نمی تواند استفاده از مشاوره های متخصصین خود را در این پروژه منع شود.

این ادعا از سوی سخنگوی شرکت در حالی است که اشپیگل بر اساس گزارشی که بدست این مجله رسیده می گوید شرکت آلمانی "کمک های حمایتی ملموسی" را در ساخت این راه آهن فراهم کرده و چندین مطالعه به نمایندگی از راه آهن اسرائیل انجام داده که مقایسه زمان مسافرت از جمله این کمکها بوده است.