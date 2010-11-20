وبلاگ فرهنگی مساجد محوری لرستان راه اندازی می شود

اردشیر ویسکرمی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: وبلاگ فرهنگی مساجد محوری لرستان تا پایان سالجاری راه اندازی خواهند شد.

وی با تشریح اهداف راه اندازی این وبلاگ ها، عنوان کرد: با توجه به اهمیت برنامه ریزی و استفاده از فضای سایبری با هدف معرفی فعالیت های فرهنگی مساجد محوری این استان تا پایان سال جاری 12 مسجد محوری لرستان به طور جداگانه وبلاگ فرهنگی خواهند داشت.

کارشناس امور فرهنگی و مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: استفاده از فضای مجازی و سایبری جهت مقابله با تهاجم نرم و گسترده دشمنان نظام اسلامی امری ضروری و لازم به نظر می رسد که امیدواریم با راه اندازی این وبلاگ ها در این راستا گام های موثری را برداریم.