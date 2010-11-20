نساجی مازندران صدرنشین جدید لیگ دسته یک فوتبال کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، درهفته ششم این رقابتها تیم فوتبال نساجی مازندران جمعه شب در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف صدرنشین گروه دوم رفت و در پایان توانست شیرین‌فراز کرمانشاه را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.

برای تیم نساجی در این دیدار حامد حاجتی در دقیقه 30 و دلمیر باجیک بایا بازیکن خارجی این تیم در دقیه74 گلزنی کردند.

شاگردان یحیی گل‌محمدی با این پیروزی 13 امتیازی شدند و به صدر جدول صعود کردند.

حضور بیش از 15 هزارتماشاچی علاقمند نساجی با تشویقهای بی امان خود سهم به مهم درپیروزی تیمشان در این دیدار خانگی داشتند.

تیم صنعت ساری دیگرنماینده مازندران در فوتبال دسته یک باشگاه های کشور در دیداری خارج از خانه نتیجه را 3 بر صفر به داماش لرستان واگذار کرد تا نخستین شکست این فصل خود را تجربه کند.

تیم صنعت ساری که در هفته گذشته در ساری تیم مدعی ابومسلم مشهد را با تساوی متوقف کرده بود، شکست سنگینی را در خارج از خانه تحمل کرد تا از صف مدعیان بالای جدول فاصله بگیرد.

صنعت ساری با این شکست با 9 امتیاز گذشته خود به رده هفتم جدول رده بندی گروه دوم این رقابتها سقوط کرد.

در هفته هفتم این رقابتها روز جمعه تیم نساجی در شیراز میهمان تیم انتهای جدولی برق شیراز است وتیم صنعت هم درتبریزمیهمان گسترش فولاد تبریزتیم پنجم گروه دوم خواهد بود.

تیم های نساجی مازندران وصنعت ساری دو نماینده مازندران در رقابتهای امسال فوتبال لیگ دسته یک باشگاه های کشور هستند.