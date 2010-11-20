نخستین گروه حجاج مازندرانی دوشنبه برمی گردند

حبیب الله ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: برگشت حجاج مازندرانی تا روز جمعه پنجم آذرماه به پایان خواهد رسید.

وی افزود: برگشت زائران مازندرانی با 18 پرواز مستقیم از فرودگاه جده و مدینه به فرودگاه دشت ناز ساری در پنج روز انجام می شود.

مدیر حج و زیارت مازندران تصریح کرد: امسال چهار هزار و 700 مازندرانی برای به جای آوردن مناسک حج تمتع ازطریق فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به عربستان سعودی اعزام و حاجی شدند.

ساداتی خاطرنشان کرد: زائران مازندرانی امسال از 29 مهرماه از طریق فرودگاه دشت ناز ساری اعلام کرد برای به جای آوردن مناسک حج تمتع به سرزمین وحی اعزم شده بودند.