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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

نخستین گروه حجاج مازندرانی دوشنبه برمی گردند

نخستین گروه حجاج مازندرانی دوشنبه برمی گردند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرحج و زیارت مازندران گفت: نخستین گروه از حجاج مازندرانی بیت الله الحرام روز دوشنبه اول آذر ماه وارد فرودگاه بین المللی ساری می شوند.

حبیب الله ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: برگشت حجاج مازندرانی تا روز جمعه پنجم آذرماه به پایان خواهد رسید.

وی افزود: برگشت زائران مازندرانی با 18 پرواز مستقیم از فرودگاه جده و مدینه به فرودگاه دشت ناز ساری در پنج روز انجام می شود.

مدیر حج  و زیارت مازندران تصریح کرد: امسال چهار هزار و 700 مازندرانی برای به جای آوردن مناسک حج تمتع ازطریق فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به عربستان سعودی اعزام و حاجی شدند.

ساداتی خاطرنشان کرد: زائران مازندرانی امسال  از 29 مهرماه از طریق فرودگاه دشت ناز ساری اعلام کرد برای به جای آوردن مناسک حج تمتع به سرزمین وحی اعزم شده بودند.

کد مطلب 1194485

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