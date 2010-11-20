رسوایی جدید برای سارکوزی/ الیزه ارتباط با حادثه تروریستی کراچی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در سال 2002 میلادی در جریان یک حادثه تروریستی در کراچی پاکستان 11 فرانسوی کشته شدند و در آن سالها "نیکلا سارکوزی" که یکی از اعضای کابینه فرانسه بود متهم به دست داشتن در این حادثه شد.

بر همین اساس خانواده های قربانیان این حادثه خواستار انجام بازپرسی از رئیس جمهور فرانسه در این مورد هستند که آیا انفجار سال 2002 کراچی ارتباطی با فروش زیردریایی از سوی فرانسه به پاکستان دارد یا خیر.

گفته شده که در آن سالها برای آنکه قرارداد فروش زیردریایی به پاکستان اجرایی شود کمیسیون هایی ( رشوه ) به برخی افراد پرداخت شده بود و زمانی که قرار شد پرداخت این کمیسیون ها متوقف شود تنش هایی میان اسلام آباد و پاریس بوجود آمد.

بر اساس اعلام برخی از مقامات سابق فرانسه، "ژاک شیراک" رئیس جمهور سابق این کشور شخصا دستور توقف پرداخت کمیسون ها را صادر کرده بود.

در هنگام رخ دادن این حادثه سارکوزی به عنوان مسئول بودجه ( وزیر بودجه ) در دولت فرانسه حضور داشت و قرارداد فروش زیردریایی های "آگوستا" به پاکستان را امضا کرده بود.

بر همین اساس اکنون دفتر ریاست جمهوری فرانسه ارتباط سارکوزی با موضوع پرداخت کمیسیون که در اصل نوعی رشوه محسوب می شود را تکذیب کرده است.

بر اساس قوانین فرانسه، رئیس جمهور این کشور تا زمانی که در این پست حضور دارد می تواند از حاضر شدن در دادگاه برای دادن شهادت و یا پاسخ به بازجویان خودداری کند.

در حادثه انفجار بمب در کراچی در سال 2002، 11 مهندس فرانسوی مرتبط با قرارداد فروش زیردریایی به پاکستان کشته شدند. البته این قرارداد در دهه 1990 به امضا رسیده بود که در آن سالها سارکوزی وزیر بودجه فرانسوی ها بود.