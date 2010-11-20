قطعنامه حقوق بشر بخشی از برنامه ریزی غرب علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد لاریجانی در دیدار با دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه ایران تعامل سازنده ای با مکانیزم یو.پی آر شورای حقوق بشر سازمان ملل داشته است، تصویب قطعنامه در این کمیته را اقدامی کاملا سیاسی و بی ربط به مسائل حقوق بشری دانست.

مشاور امور بین الملل رئیس قوه قضائیه در این دیدار با تاکید براینکه انتظار همه کشورها از سازمان ملل این است که منافع همه کشورهای عضو را بدون جانب داری و گرایش به کشورخاصی با عدالت و انصاف دنبال کند ، گفت : متاسفانه مردم ایران در سه دهه گذشته، شاهد به کارگیری امکانات این سازمان بین المللی توسط برخی کشورهای غربی صاحب نفوذ در این سازمان علیه خود بوده اند چرا که در طول جنگ تحمیلی، این سازمان و شورای امنیت رفتاری غیر قابل توجه نسبت به ملت و منافع ملی ما اخذ کردند.

وی در ادامه با بیان این مقدمه خطاب به بان کی مون گفت : مردم هنوز امیدوارند که در سازمان ملل این دغدغه وجود داشته باشد که عدم رعایت حقوق منصفانه ملت ها و الوده شدن آن به زدو بندهای سیاسی دارای عوارض و نتایج بسیار ناگواری خواهد بود که کمترین آن از دست رفتن اعتبار و اهمیت این سازمان خواهد بود.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه تاکید کرد: ما معتقدیم که تشکیلات سازمان ملل در یک چارچوب عادلانه و کاملا منطبق با شرایط و نیازمندی های دنیا و نه شرایط بلافاصله پدید آمده جنگ جهانی دوم و مبتنی بر حقوق معقول و مساوی کشورها بازسازی شده و برای صلح و پیشرفت و همکاری جهانی فعال شود.

درهمین حال دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز خرسندی از تعامل بسیار ارزنده ایران با مکانیزم بررسی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل موسوم به یو.پی آر. خواستار گسترش هرچه بیشتر همکاری های دو طرفه شد.

بان کی مون در ادامه برخی از انتقاداتی را که درباره مسائل حقوق بشری ایران در کشورهای غربی و رسانه های آنها مطرح شده است بیان کرده و مورد بحث قرار داد.

لاریجانی در پاسخ ، با اشاره به اینکه اولا هرگونه سئوال در زمینه حقوق بشر که از طرف شورای حقوق بشر و دفتر کمیساریا مطرح شده به طور منظم و مستند از سوی تهران پاسخ داده شده است، گفت: البته در ادبیات تبلیغاتی دنیا، توسط رسانه های غربی به عنوان یک اقدام سیاسی، اتهامات بی پایه علیه ایران تبلیغ می شود که نه امکان پاسخگویی آنها به خاطر تعداد زیاد ، کلی بودن و مبهم بودن آنها وجود دارد و نه البته ضرورتی برای آن هست.

دبیر ستاد حقوق بشر ضمن ارائه پاسخ های دقیق به برخی موارد مطرح شده از سوی بان کی مون تاکید کرد که دفتر دبیر کل باید در مقابل تهمت ها و ادعاهای مطرح شده علیه کشورهای عضو علی الخصوص ایران حساسیت داشته باشد ، گفت : شما می توانید پاسخ های مستند ما را بی واسطه همواره از طرف ما دریافت کنید.

لاریجانی در ادامه ساختار ستادحقوق بشر ایران و نقش مهم آن در مسائل حقوق بشر کشور اشاره کرد که دستاوردهای جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته در زمینه قوانین، نظارت، آموزش و همکاری های بین المللی بسیار چشمگیر است.

درپایان این دیدار دبیرکل سازمان ملل با تاکید مجدد بر گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی در مسائل حقوق بشری از سفر آتی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران ابراز خرسندی کرد و گفت : تقاضای من این است که ارتباطی منظم و دائمی میان ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی و اینجانب از طریق نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل شکل گیرد تا در این چارچوب سطح تعاملات دوطرف افزایش یابد.