علوم انسانی ارتباط نزدیکی با علوم اجتماعی دارد

دکتر لیاقت تکیم استاد اسلام‌شناسی دانشگاههای دنور آمریکا و مک مستر کانادا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع که عالم علوم انسانی دارای مزایای یکسان با دانشمند علوم طبیعی در اجتماع نیست، بر این اساس چرایی انتخاب علوم انسانی از سوی شما به عنوان حوزه مطالعاتی چیست، گفت: رشته و حوزه مطالعاتی علوم انسانی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با حوزه و رشته مطالعاتی علوم اجتماعی دارد.

وی افزود: در واقع علوم انسانی به مطالعه در ساحات مختلف وجود انسانی از جمله از منظر دینی، اجتماعی، انسان شناختی، اقتصادی و غیره می‌پردازد.

مؤلف "پرسشهایی از فقه" تصریح کرد: بر این اساس مطالعه علوم انسانی علاوه بر اینکه ما را قادر می‌سازد تا به مطالعه ابعاد روحی و روانی انسان بپردازیم بلکه به بررسی چرایی علمکرد و انتخاب راهها و شیوه‌های بدیل می‌پردازد.

وی در مورد علل انتخاب حوزه مطالعاتی علوم انسانی (مطالعات اسلامی) یادآور شد: مطالعه ادیان باعث می‌شود علل انتخاب دینی خاص از سوی مردم را مورد بررسی قرار دهم. این مطالعه از سوی دیگر بنده را قادر می‌سازد به نقش و عملکرد دین در زندگی مردم نیز بپردازم.

مؤلف "شیعیان در آمریکا" در ادامه تأکید کرد: یکی دیگر از موضوعات جالب توجه در مطالعه ادیان بررسی مناسک و شعائر دینی است. مناسک و شعائر دینی سمبل و نمودی از واقعیتها و حقایقی هستند که فهم و درک آن در مطالعات دینی حائز اهمیت است.