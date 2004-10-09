نوسانات قيمتها در بورس فلزات بررسي شد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي بورس فلزات، بررسي هاي انجام شده برروي نرخ معامله محصولات در بورس فلزات تهران طي هفته گذشته نشان دهنده كاهش قيمت ورق گرم B، C ، D ، ورق گرم 49.12-8 ، ميلگرد A 2سايز 10 ، تير آهن 20 ، سبد تير آهن 18 ، 16 ، 14 به سر رسيد 30 /8/ 1383 ، تير آهن كوتاه سايزهاي 14 ، 18 ، 16 و سبد تير آهن دو ذوب آهن به سر رسيد30 /8/ 1383 بين 63/0 تا3/4 درصد در گروه محصولات فولادي مي باشد .

در گروه محصولات روي در هفته اخير ، تنها شمش روي 95/99 ILZ بود كه با كاهش قيمت39/1 درصدي مواجه شد .

قابل توجه است كه در هفته مورد بررسي هيچ يك از اقلام معامله شده در گروه محصولات مسي كاهشي نسبت به متوسط قيمت آخرين معامله نداشته است .

اين گزارش مي افزايد : در هفته مورد بررسي در گروه محصولات آلو مينيمي هيچگونه معاملاتي صورت نگرفت .

شايان ذكر است كه در گروه محصولات فولادي ورق گرم A ، ورق سرد B، سبد ميلگرد A2 سايز 8 تا 20 ، سبد تير آهن 16 ، 18 ، 14 سر رسيد 29/12/83 و سبد تير آهن دو ذوب آهن به سر رسيد 29/12/83 ثبات قيمت داشتخ است .

اين در حالي است كه قيمت ميلگرد A3 سايز 14 با 22/2 درصد افزايش نسبت به متوسط قيمت آخرين معامله ، بيشترين درصد افزايش و ميلگرد كوتاه A2 سايز 14 با 05/0 درصد رشد، كمترين درصد افزايش قيمت در گروه محصولات فولادي را به خود اختصاص دادند .

همچنين در گروه محصولات مسي نيز كليه اقلام معامله شده با افزايش نرخ مواجه شدند در هفته مورد بررسي مس مفتول، اسلب ، كاتد، و مفتول 8 ميليمتري بين 14/2 تا 64/3 درصد نسبت به متوسط قيمت آخرين معامله افزايش نرخ داشته اند .

در گروه شمش روي نيز شمش روي 95/99 B ZC و GZC با رشد 81/0 درصد ، بيشترين درصد تغيير و شمش روي 95/99 CAL با رشدي 4/0 درصد كمترين درصد تغيير را نسبت به متوسط قيمت آ خرين معامله داشته اند .

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