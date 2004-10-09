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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۷:۲۴

طي هفته گذشته:

نوسانات قيمتها در بورس فلزات بررسي شد

بررسي نوسانات قيمت محصولات معامله شده در بورس فلزات تهران طي هفته گذشته نسبت به متوسط قيمت آخرين معامله، حاكي از كاهش نرخ ده قلم كالا و افزايش نرخ ده كالا و ثبات قيمت پنج قلم از محصولات معامله شده است .

به گزارش خبرگزاري  مهر و به نقل از روابط عمومي بورس فلزات، بررسي هاي انجام شده  برروي نرخ معامله محصولات در بورس فلزات تهران طي هفته گذشته نشان دهنده كاهش قيمت ورق گرم B،  C ،  D  ، ورق گرم 49.12-8  ،  ميلگرد A 2سايز 10 ، تير آهن 20 ، سبد تير آهن 18 ، 16 ، 14  به سر رسيد 30 /8/ 1383 ، تير آهن كوتاه سايزهاي 14 ، 18 ، 16 و سبد تير آهن دو ذوب آهن به سر رسيد30 /8/ 1383  بين 63/0 تا3/4  درصد در گروه محصولات فولادي مي باشد .
در گروه  محصولات روي در هفته اخير ، تنها شمش روي 95/99 ILZ بود كه با كاهش قيمت39/1 درصدي مواجه شد .
قابل توجه است كه در هفته مورد بررسي هيچ يك از اقلام معامله شده در گروه محصولات مسي كاهشي نسبت به متوسط قيمت آخرين معامله  نداشته است .
اين گزارش مي افزايد : در هفته مورد بررسي در گروه محصولات آلو مينيمي هيچگونه معاملاتي صورت نگرفت .
شايان ذكر است كه در گروه محصولات فولادي ورق گرم A  ، ورق سرد B، سبد ميلگرد A2 سايز 8 تا 20 ، سبد تير آهن 16 ، 18 ، 14 سر رسيد 29/12/83 و سبد تير آهن دو ذوب آهن  به سر رسيد 29/12/83 ثبات قيمت داشتخ است .
اين در حالي است كه قيمت ميلگرد A3 سايز 14 با 22/2 درصد افزايش نسبت به متوسط قيمت آخرين معامله ، بيشترين درصد افزايش و ميلگرد كوتاه A2 سايز 14 با 05/0 درصد رشد، كمترين درصد افزايش قيمت در گروه محصولات فولادي را به خود اختصاص دادند .
همچنين در گروه محصولات مسي نيز كليه اقلام معامله شده  با افزايش نرخ مواجه شدند در هفته مورد بررسي مس مفتول، اسلب ، كاتد، و مفتول 8 ميليمتري بين 14/2 تا 64/3 درصد نسبت به متوسط قيمت آخرين معامله افزايش نرخ داشته اند .
در گروه شمش روي نيز شمش روي 95/99  B ZC  و GZC  با رشد  81/0  درصد ، بيشترين درصد تغيير و شمش روي 95/99 CAL  با رشدي 4/0 درصد كمترين درصد تغيير را نسبت به متوسط قيمت آ خرين معامله داشته اند .
کد مطلب 119449

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