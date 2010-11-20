تصادفات جاده ای سالانه جان بیش از 1 میلیون نفر را در جهان می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل، دبیر کل این سازمان در پیامی به مناسبت روز جهانی یادبود قربانیان ترافیک جاده ای (21 نوامبر 2010 برابر با 30 آبان) ضمن سوگواری برای تقریبا 1 میلیون و 300 هزار نفری که سالانه در خیابان ها و بزرگراه های جهان جان خود را از دست می دهند خواستارحفظ جان مردم و اقدام برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر در جاده ها شد.



در پیام بان کی مون آمده که می توان جلوی بسیاری از وقایع ناگوار را به وسیله مجموعه اقدامات ساده و اثبات شده ای گرفت که نه تنها به نفع افراد و خانواده ها بلکه به نفع تمامی جامعه است.

دبیر کل می افزاید در ابتدای امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد نخستین "دهه اقدام برای ایمنی جاده ای" را اعلام نمود که فرصتی برای اقدام جهانی است.



این مقام بین المللی از تمامی کشور های عضو سازمان ملل، آژانس های بین المللی، سازمان های جامعه مدنی، مسئولان اجتماعی و تجاری خواست تضمین نمایند این دهه موجب بهبود شرایط شود



بان کی مون گفت: "همکاری ایمنی جاده ای" ملل متحد به زودی طرح جهانی خود را برای این دهه اعلام می نماید که خواستار اقدامات برای ایمن تر کردن جاده ها و خودروها، بهبود رفتار رانندگان و افراد پیاده و تقویت خدمات اورژانس است.