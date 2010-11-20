به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی آبادی تشکیل کمیته مدال آوران در رشتههای پرمدال را دلیل رشد و افزایش مدال آوری کاروان ایران در این مسابقات دانست و افزود: اصولا ما در دورههای گذشته در رشتههایی که حدود 500- 600 مدال در آنها توزیع میشود، ورزشکار قابل توجهی نداشتیم، رشتههایی مانند قایقرانی، تیراندازی و دوومیدانی اما ما در این مدت با سرمایه گذاری بیشتر در رشتههای پر مدال شانس رسیدن به جایگاه بهتر در جدول رده بندی مسابقات را افزایش دادیم.
وی اضافه کرد: کسب مدال در این رشتهها به ما اطمینان خاطر بیشتر میدهد تا جایگاه خودمان را تثبیت کنیم و اگر در یک یا دو رشته ای که امید مدال داریم با ناکامی مواجه شدیم، جایگاهمان افت نکند. البته با گستردهتر کردن فعالیتمان در رشتههای پر مدال ضریب موفقیتمان را هم بیشتر کرده ایم.
رئیس کمیته ملی المپیک همچنین در مورد حضور درخشان بانوان ایران در این مسابقات خاطرنشان کرد: ما پس از بررسیهایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم اگر میخواهیم ورزش جهش داشته باشد دو بحث مهم را باید پیگیری کنیم. ابتدا کمبودهای زیرساختی ورزش را با کمک دولت، مجلس و توجه خاص رئیس جمهور در حرکت عظیمی که راه افتاد تا حدودی برطرف کردیم. باید این راه ادامه پیدا کند تا فضای ورزشی در روستاها و شهرهای کوچک هم به وجود آید تا از دل آنها بتوانیم ورزشکاران مستعد را کشف کنیم.
وی اضافه کرد: بحث دیگر که 50 درصد مدال آوری را تشکیل میدهد، حضور بانوان بود. در قطر تنها یک مدال در بخش بانوان کسب کردیم اما در این مدت با تاکید بر رعایت حدود شرعی و با برنامهریزی خوبی که در بخش بانوان انجام شد، در رشتههایی که مشکلی وجود نداشت بانوان را آماده حضور در مسابقات کردیم.
وی خاطرنشان کرد: حدود80 بانوی ورزشکار ایرانی در گوانگجو شرکت کردند که امیدواریم روند مدال آوری آنها تا آخر مسابقات ادامه یابد قطعا موفقیت بانوان باعث می شود 30 درصد ظرفیت مدال آوری کاروان ایران افزایش یابد.
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