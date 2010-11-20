حوزه های علمیه باید در دنیا تحول ایجاد کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح شنبه در نشست حوزه علمیه استان با بیان اینکه مکتب اهل بیت همانند یک اقیانوس بی پایان غنی است، افزود: حوزه علمیه می تواند در این بخش جواب بدهد و به گفته مقام معظم رهبری تحول قطعی و شدنی است.

وی با بیان اینکه امروز مسئولیت سنگینی برعهده حوزه علمیه است، افزود: حوزه های علمیه باید تفکر تحول در دنیا شکل دهند.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه نخستین مدرسه اسلام بعد از رحلت رسول اکرم، مدرسه مدینه بود، تصریح کرد: این مدرسه به مرجعیت امیرالمومنین (ع) و شاگردانی که در این مدرسه و مکتب بود انجام شد که بعد ازآن هم در دوران زین العابدین (ع)ادامه پیدا کرد.

وی ادامه داد: تعداد شاگردان این مکتب در دوران امام صادق(ع) وامام باقر(ع) حداقل به چهار هزار نفر رسیده بود که از این مدرسه مدینه بهره مند شدند.

امام جمعه گرگان با اشاره به رفتن امام صادق(ع) به کوفه گفت: با آمدن ایشان به کوفه تشنگان علم به محضر امام آمدند و مدرسه کوفه تشکیل شد.

وی افزود: بعد از آن نیز به خاطر شرایطی که بوجود آمده بود عده ای از اشعاریون به سمت قم آمدند و قم تبدیل به یک مرکز و مدرسه علمی شد.

آیت الله نورمفیدی یادآور شد: با ورود اسلام به ایران، بذر تشیع از قم به سایر نقاط ایران آرام آرام گسترش پیدا کرد.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: جهانی شدن حوزه علمیه آخرین حرف و بهترین نگاه به حوزه علمیه از سوی مقام معظم رهبری بود و مسئولیت سنگینی را به عهده روحانیت و حوزه علمیه گذاشت.