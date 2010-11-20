به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به موضوعات مهم و مطرح در حوزه متافیزیک به صورت مقدماتی اختصاص دارد.
موضوعاتی چون علیت، جبر و اختیار، قانون طبیعی، هویت فردی و حالتهای ذهنی از جمله موضوعات مهم و مطرح در حوزه متافیزیک هستند که در این اثر به صورت مقدماتی مورد بررسی قرار میگیرند.
زمان، اشیاء مادی و کیفیات اشیاء سایر موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی و توجه قرار گرفتهاند.
یکی از مسائل و موضوعات مهم در متافیزیک بحث علیت است. این پرسش که چه عواملی را میتوان علت و سبب چیز دیگری دانست در این حوزه مورد پرسش هستند.
چیستی و ماهیت اشیاء نیز از مسائل و موضوعات مورد پرسش در متافیزیک به شمار میروند. با فرض وجود اشیاء مادی، آیا میتوان کیفیات و ویژگیهایی برای آن متصور شد؟
جان کارول در این اثر به پرسشهایی اینچنینی پرداخته و آنها را مورد مداقه و بررسی قرار میدهد.
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