به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به موضوعات مهم و مطرح در حوزه متافیزیک به صورت مقدماتی اختصاص دارد.

موضوعاتی چون علیت، جبر و اختیار، قانون طبیعی، هویت فردی و حالتهای ذهنی از جمله موضوعات مهم و مطرح در حوزه متافیزیک هستند که در این اثر به صورت مقدماتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

زمان، اشیاء مادی و کیفیات اشیاء سایر موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی و توجه قرار گرفته‌اند.

یکی از مسائل و موضوعات مهم در متافیزیک بحث علیت است. این پرسش که چه عواملی را می‌توان علت و سبب چیز دیگری دانست در این حوزه مورد پرسش هستند.

چیستی و ماهیت اشیاء نیز از مسائل و موضوعات مورد پرسش در متافیزیک به شمار می‌روند. با فرض وجود اشیاء مادی، آیا می‌توان کیفیات و ویژگی‌هایی برای آن متصور شد؟

جان کارول در این اثر به پرسشهایی اینچنینی پرداخته و آنها را مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهد.