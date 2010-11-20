علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو از چگونگی عملکرد رکابزنان در بازی‎های آسیایی ابرز رضایت کرد و اظهار داشت: آنها طبق انتظاری که داشتیم کار کردند و رکورد زدند اما رنگ مدال‎هایی که گرفتند با آنچه پیش بینی شده بود، یکی نبود.

وی برای توضیح این موضوع بر پیشرفت دوچرخه سواری در برخی کشورها تاکید کرد و ادامه داد: پیشرفتی که کشورهایی مانند هنگ کنگ، چین و کره جنوبی داشتند، باعث شد با وجود عملکرد رضایت بخش نتوانیم به آنچه می‎خواستیم دست یابیم. رکابزنان ما در زمانی که با آن برای مدال نقره برنامه ریزی کرده بودیم، چهارم شدند!

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری تصریح کرد: کشورهایی مانند هنگ کنگ، چین و کره جنوبی پیشرفت خیلی سریع و خوبی در دوچرخه سواری داشته اند. تنها دلیل آن هم برخوردار بودن ورزشکاران این رشته از امکانات مناسب است. چین 20 پیست سرپوشیده دارد. هنگ کنگ کشوری کوچکتر از ایران است ما 5 پیست سرپوشیده استاندارد دراختیار دارد. آن وقت ایران تنها یک پیست دارد که همیشه هم قابل استفاده نیست به خصوص در فصل سرما. در گوانگجو با دیدن نتایج به دست آمده داغ دلم بابت نداشتن امکانات تازه شد.

زنگی آبادی با اشاره به اینکه دوچرخه سواری ایران در آستانه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا قرار دارد، یادآور شد: این در حالی است که به خاطر سرمای هوا دیگر امکان تمرین در پیست تهران وجود ندارد. امکان اینکه برای یک کاروان 50 نفره هم در خارج کشور اردو برگزار کنیم، وجود ندارد.

وی افزود: به هرحال تیم ملی باید در قالب اردو مراحل انتخابی زنان و مردان (جوانان و بزرگسالان) را برگزار کند. با در نظر گرفتن اعضای کادر فنی تعداد آنها به حدود 50 نفر می‎رسد. امکان برگزاری اردوی برون مرزی برای این تعداد نفر وجود ندارد مگر اینکه بودجه خوب در اختیارمان قرار بگیرد.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری گفت: با این شرایط نسبت به مسابقات قهرمانی آسیا خوش بین نیستیم. وضعیت برای این رقابت‎ها خراب است.

زنگی آبادی در بخش دیگری از صحبت‎های خود در مورد وضعیت محمد پراش که در جریان رقابت‎های خود در گوانجگو دچار آسیب دیدگی شد، اظهارداشت: محمد به تهران بازگشته است. خوشبختانه مشکل او حاد نبود.

"راستی جریان مدال و حکم سومی در دو بخش انفرادی و تیمی که برای دوچرخه سواران به دهکده ورزشکاران ارسال شد، چه بود؟"

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ به این سوال خبرنگار اعزامی مهر گفت: هنوز کاملا مشخص نیست که قضیه از چه قرار بوده است. یا ورزشکار مدال آوری در آن رشته‌ها دوپینگی بوده است یا واقعا ارسال حکم سومی اشتباهی صورت گرفته است. تا چند روز آینده قضیه مشخص می‌شود. در گوانگجو که نتوانستیم از نظر مدال به آنچه می خواستیم دست یابیم.